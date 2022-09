Al via “Performing Dreamworlds” di Electropark con Leatherette e Blak Saagan & Band

Un palinsesto dalla vocazione internazionale e multi/transdisciplinare, riconosciuto dal Ministero della Cultura e composto da più di quindici eventi in calendario fino a metà ottobre. Sabato 17 settembre (ore 19) all’Isola delle Chiatte del Porto Antico le due performance di musica dal vivo in anteprima italiana di Leatherette e Blak Saagan & Band inaugurano “Performing Dreamworlds” di Electropark. Seconda parte del festival di musica elettronica e arti performative di Genova, “Performing Dreamworlds” fa incontrare la musica elettronica con discipline come teatro, danza, circo e arte visiva. Venerdì 16 settembre (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena (calata Simone Vignoso) prosegue invece “Fish&Djs) coi dj set di Esteway e Nairobi D, chitarrista dei Pinguini Tattici Nucleari.

Si parte alle 19 di sabato con “Mixed Waste”, nuova produzione dei Leatherette, band italiana che vede Michele Battaglioli alla chitarra e voce, Francesco Bonora alla batteria, Marco Jespersen al basso, Jacopo Finelli al sax e al synth e Andrea Gerardi alla chitarra. Il sound dei Leatherette sposa atmosfere jazz, sfuriate punk e suggestioni no wave. Segue alle ore 20 “Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo” di Blak Saagan & Band, un'opera di dedizione e di architettura sonora che indaga e fa da colonna sonora a una delle pagine più tristi e oscure della storia italiana: il rapimento nel 1978 dell'ex premier Aldo Moro. Samuele Gottardello (in arte Blak Saagan) unisce la tradizione delle colonne sonore psichedeliche italiane degli anni Sessanta e Settanta, con la musica ambient, drone ed elettronica, riuscendo a sviluppare paesaggi kosmische kraut e new wave industrale. Sabato 17 settembre è previsto anche un aperitivo a base di Hugo Spritz con liquori della distilleria Moccia. I biglietti sono disponibili sul circuito Dice (https://dice.fm/bundles/electropark-2022-mxyr).

«La musica elettronica non è solo clubbing – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – e incontrandosi con danza, arte visiva, teatro e circo riesce a creare atmosfere ed esperienze molto suggestive per artisti e pubblico». Un programma dalla vocazione internazionale e, soprattutto, multi/transdisciplinare, riconosciuto e valorizzato ulteriormente dall’entrata nel Fondo Unico dello Spettacolo promosso dal Ministero della Cultura. «È un gran onore – aggiunge Mazzone – essere l’unico festival multidisciplinare a prevalenza musicale in Liguria riconosciuto dal Ministero della Cultura per il prossimo triennio 2022-24. La nostra visione è quella di sostenere la cultura della musica elettronica e favorire scambi tra artisti di discipline diverse ma complementari, tra artisti internazionali e nuove produzioni emergenti, tra pubblico e luoghi riscoperti. Ma non solo: da più di dieci anni promuoviamo la capacità di essere in rete tra collettivi, artiste, realtà del territorio, con l’obiettivo di scoprire il nuovo e migliorare l’offerta culturale della città per proiettarla sul piano nazionale e internazionale. Nel 2023 intendiamo approfondire ancora questo approccio caratteristico di Forevergreen e di Electropark, anche in vista del Festival di tre giorni nel 2023 che sarà a Genova da venerdì 14 a domenica 16 luglio 2023».

Il calendario

“Performing Dreamworlds” è la stagione multidisciplinare di Electropark, con appuntamenti in programma dal 17 settembre al 15 ottobre. I biglietti sono disponibili sul circuito Dice (https://dice.fm/bundles/electropark-2022-mxyr). Si comincia sabato 17 settembre all’Isola delle Chiatte del Porto Antico con “Mixed waste live” di Leatherette (ore 19) e “Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo” di Blak Saagan & Band (ore 21). Si prosegue sabato 24 settembre (ore 19.30) al Teatro del Ponente con “Vague” di Piergiorgio Milano e domenica 25 settembre (ore 19.30, 20.30 e 21.30) alla Claque con “Dust of dreams” di Eva Frapiccini, quest'ultime due produzioni sostenute dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando Art-Waves.

Domenica 2 ottobre (ore 19) tocca a Marco Pasquinucci con “Rebecca. Uno spettacolo al buio”, in programma nella sala Campana del Teatro della Tosse. Mercoledì 5 ottobre (dalle 10 alle 22) alla Claque i musicisti under 35 del corso di musica elettronica del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova sono protagonisti di un workshop “Acusmatico”. Sempre alla Claque, giovedì 6 ottobre (ore 20) va in scena “Mara-Tones” con Dante Tanzi ed Eraldo Bocca, che vede la collaborazione con Le Strade del Suono oltre al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova.

Quattro gli eventi in programma per venerdì 7 ottobre: si parte alle 21.15 al Belvedere Tonino Conte con “Room22” di Marianna Moccia e Viola Russo, e si prosegue dalle 22 Claque con “Roedelius 88 show” con Roedelius dei Cluster (ore 22) in collaborazione con il Goethe-Institut Genua, a seguire dj set. Molto ricca anche la giornata di sabato 8 ottobre che comincia alle 19 in modalità itinerante con “The ranch is empty”, performance urbana del collettivo Poetic Punkers. Si prosegue alla Claque con l'artista italiana di base a Berlino Marta De Pascalis dal vivo (ore 22) e con il musicista e techno producer olandese Colin Benders dal vivo (ore 23.30) e a seguire dj set. Il weekend lungo alla Claque si conclude domenica 9 ottobre (ore 21) con “Mixing Giuni” di Officine Papage. A calare il sipario sul palinsesto di Performing Dreamworlds è Max Cooper con la prima italiana di “Unspoken Words”, in calendario sabato 15 ottobre alle 21.00 al Teatro Modena (Teatro Nazionale).