Lunaria a Levante, arriva il primo percorso spettacolare dedicato a Quarto

“Lunaria a Levante”, il cui programma principale ha preso il via sabato scorso con il concerto di Michela Centanaro all'Auditorium Montale, dove il prossimo 23 marzo Gianni De Feo omaggerà Charles Aznavour, propone anche due percorsi spettacolari a Quarto curati da Marcella Rossa Patrone e con gli attori di Lunaria Teatro, il primo dei quali domenica 3 marzo con inizio alle ore 15: “5 maggio 1860: una data, una via”, che celebra la data epocale della spedizione dei Mille e la moderna Aurelia, la via che apre il XIX secolo e diventa simbolo del XX, la strada a mare mai percorsa dagli antichi Genovesi. Domenica 21 aprile, sempre alle 15, sarà invece la volta di “Un affaccio sul mare: via Quarto”. L’ingresso è libero ma i posti sono limitati, ed è pertanto richiesta la prenotazione.

Quarto, domenica 3 marzo ore 15

5 MAGGIO 1860: UNA DATA, UNA VIA

a cura di Marcella Rossi Patrone

con la partecipazione degli attori di Lunaria Teatro

La via, che celebra la data epocale della spedizione dei Mille, e la moderna Aurelia, la via che apre il XIX secolo e diventa simbolo del XX. È la strada a mare mai percorsa dagli antichi Genovesi.

Ingresso libero, offerta gradita; posti limitati: prenotazione obbligatoria

Quarto, domenica 21 aprile ore 15

UN AFFACCIO SUL MARE: VIA QUARTO

a cura di Marcella Rossi Patrone

con la partecipazione degli attori di Lunaria Teatro

Dal Borgo marinaro di Priaruggia ai giardini dedicati a Simon Bolìvar, passando per Viale Quartara ed il Convento Rubato, la passeggiata rammenta le atmosfere della storia contemporanea, senza dimenticare il mondo che l’ha preceduta.

Ingresso libero, offerta gradita; posti limitati: prenotazione obbligatoria