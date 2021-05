"Percorsi di parità" con Carmen Lasorella

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Lunedì 24 maggio 2021 alle ore 17 presso la Sala Giunta Nuova del Comune di Genova(in via Garibaldi 9), con il patrocinio del Comune di Genova e della Regione Liguria, verrà presentato il libro "Percorsi di parità", realizzato dal Comitato Interassociativo Carta dei Diritti della Bambina - Genova.

L'evento sarà condotto da Carmen Lasorella.

Introdurrà Adele De Leo, Coordinatrice del Comitato Interassociativo Carta dei Diritti della Bambina - Genova, curatrice del libro.

Seguiranno i saluti istituzionali di:

Giorgio Viale, Assessore al Personale e Pari opportunità del Comune di Genova

Ilaria Cavo, Assessore alle Politiche socio-sanitarie e Terzo Settore della Regione Liguria

Luigi Cocchi, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Elena Bormida, Presidente Sezione Fidapa Genova BPW Italy

Interverranno da remoto:

Giovannella Baggio, Presidente del Centro Studi Nazionale Salute e Medicina di Genere

Giuseppina Bombaci, responsabile Task Force Internazionale BPW Carta dei Diritti della Bambina

Ispirata alla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del 1989, la Carta dei Diritti della Bambina BPW Europe ne costituisce una lettura di genere tesa ad accogliere e valorizzare le differenze fisiche ed emozionali tra maschi e femmine al fine di favorire il reciproco rispetto e l’avvio di un cammino condiviso sul piano culturale, educativo e di maturazione profonda delle coscienze. Come tale la Carta è premessa fondamentale per il riconoscimento e l’affermazione dei diritti della donna fin dalla nascita per tutto il corso della sua formazione.

La rete di associazioni genovesi, che nel 2013 ha dato vita al Comitato Interassociativo Carta dei Diritti della Bambina - Genova, cui oggi aderiscono 25 entità tra associazioni e organismi vari, ha ravvisato in questo documento uno strumento strategico per il raggiungimento della parità uomo-donna contro ogni forma di discriminazione e violenza basata sul sesso.

"Percorsi di parità" è un'antologia di brani, nata dalla volontà delle componenti del Comitato di approfondire il tema della parità di genere testimoniando la propria esperienza sul campo, per offrire uno spaccato di vita vissuta, ciascuna secondo la propria sfera di competenza, con un approccio interdisciplinare e lo sguardo attento alla ricerca di soluzioni innovative.