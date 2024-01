Al Sipario Strappato torna “Perché anche io sono una donna!”: storie di donne e di coraggio

Sabato 27 gennaio alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) dopo il grande successo riscosso durante le scorse stagioni, torna in scena “Perché anche io sono una donna!”. Si tratta di una produzione del Sipario Strappato per la regia di Lazzaro Calcagno (che è anche presidente del teatro) con Sara Damonte (direttore artistico), percussioni e suggestioni musicali di Enrico Bovone, luci di Giuseppe Ciardullo, video di Matilde Delfino, foto di Laura Lagrotteria e organizzazione di Giorgio Giacchino.

Con “Perché anche io sono una donna!” vengono raccontate, per farle conoscere, storie di donne a volte dimenticate e spesso sconosciute. Donne che nelle loro vite hanno dovuto affrontare pregiudizi, convinzioni sociali, discriminazioni, spesso combattendo battaglie personali intime, che le hanno rese personaggi cruciali nella storia dell’emancipazione femminile.

Le donne di cui si racconta si sono distinte per coraggio, rivalsa, senso di giustizia: quello che ancora oggi manca in molte parti del mondo, dove i diritti delle donne sono negati. Diritti che spesso mancano anche nei paesi occidentali, dove la donna sembra sempre dover essere un passo indietro all’uomo perché “questo è il parco della Luna o meglio è solo il mondo, dove la coscienza invece di seguirti si stacca e ti fa fare sonni tranquilli”.

La tecnica narrativa, è semplice ed emozionante, con un linguaggio che arriva dritto allo scopo, arricchito da suggestioni musicali. E a raccontare queste storie, aggiungendo valore, è una donna.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121