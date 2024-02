“Per l’alto mare aperto”: il mare quale metafora della vita nella mostra al Galata Museo del Mare

Apre al pubblico venerdì 1° marzo, al Galata Museo del Mare, la mostra “Per l’alto mare aperto”, un’esposizione a cura dell’I.M.F.I. - Istituto per le Materie e Forme Inconsapevoli di Genova Quarto con opere realizzate dai partecipanti al laboratorio di Disegno e Pittura curato da Sergio Giordanelli.

In mostra tre grandi tele (190 x 180 cm) realizzate da altrettanti gruppi di partecipanti al laboratorio e raffiguranti il mare quale metafora del percorso della vita nelle sue tappe principali: l’alba sul mare, simbolo della nascita; un mare tempestoso, a rappresentare la maturità e le difficoltà della vita; e un mare al tramonto, emblema della vecchiaia e della conclusione dell’esistenza. Nato come contributo da parte del laboratorio di Disegno e Pittura dell’I.M.F.I. all’VIII Festival dell’Outsider Art e dell’Arte Irregolare tenutosi a Genova dal 6 al 8 ottobre 2023, il progetto è il risultato di un’attività artistico terapeutica che ha permesso agli autori di esprimere la propria individualità ed impegnarsi a collaborare ed interagire con gli altri membri dei gruppi.

L’atelier di Disegno e Pittura dell’I.M.F.I. è, infatti, uno spazio di ricerca interiore in cui tutti hanno la possibilità di esprimere e sperimentare, attraverso la materia artistica, temi che emergono o vengono proposti all’interno del gruppo e che diventano occasione di esplorazione, ricerca e confronto. Ogni membro può quindi approfondire interessi ed emozioni attraverso la sperimentazione di diverse tecniche e trovare la materia preferenziale con cui esprimerli in base alle singole necessità. In questo modo, tutti possono dare forma al loro mondo interiore, incontrare le proprie immagini ed emozioni, trasformarle in materia e imparare a gestirle. Una ricerca leggera e allo stesso tempo profonda, dove ogni traccia è espressione autentica di sé.

Al termine della mostra, tramite l’Associazione Promotori Musei del Mare, le tre opere verranno donate dall’I.M.F.I. al Galata Museo del Mare.

La mostra sarà visitabile fino al 12 marzo 2024, con il biglietto d’ingresso del Museo.

Orari Galata Museo del Mare: lunedì – domenica ore 10 - 19 (ultimo ingresso ore 18)