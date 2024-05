1° raduno "PeglinCiao" dedicato ai mitici cinquantini, con punti food, musica e premiazioni

Il Civ Rivieradipegli, in collaborazione con Ciao Club Italia, organizza domenica 12 maggio il 1° raduno "PeglinCiao", dedicato ai collezionisti e possessori del mitico ciclomotore.

L'appuntamento per le iscrizioni sarà in piazza Rapisardi dalle 9 alle 10:30 con la colazione accompagnata dalla focaccia, controllo assicurazione e documenti. I partecipanti riceveranno il sacchetto gadget e avranno la possibilità di scegliere solo iscrizione oppure iscrizione con pasto. Alle 10:30 partenza per il PeglinCiao Tour in direzione Genova Porto Antico con sosta per foto di gruppo e ritorno a Genova Pegli fino a largo Calasetta, dove ci saranno l'esposizione dei motorini e i punti food. Al pomeriggio musica, premiazioni, mercatini e possibilità di visite guidate. Tra le premiazioni anche quella di una Mamma in Ciao, in occasione della Festa della Mamma.

Programma completo e info su civrivieradipegli.it o via email a civrivieradipegli.segreteria@gmail.com. Pagina facebook Civ Rivieradipegli.

foto: fb@ciaoclubitalia