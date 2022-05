PegliFest: due giornate di musica con Explosion Band, Tropico del Blasco, Jay-s e Lo Sprano live

In data venerdì 10 e sabato 11 giugno 2022 a partire dalle ore 17:30 presso l'Arena degli Artisti di Genova Pegli, Civ Riviera di Pegli presenta la prima edizione di PegliFest.

PegliFest è la manifestazione musicale che ha come obiettivo di consentire alla popolazione di trascorrere due serate in serenità in modo da riattivare quelle dinamiche di socialità e convivialità che in questi due ultimi anni sono andate perse a causa delle restrizioni sanitarie dovute alla pandemia.

Due giornate di musica live, dj set, stand gastronomici, bibite, birre artigianali, questo e molto altro è il cuore pulsante di PegliFest.

Programma

Venerdì 10 giugno a partire dalle 17:30:

Dalle ore 17:30 Esibizioni a cura di Gym Club

Dalle ore 21:00: Concerto di «Tropico del Blasco» (band di tributo a Vasco Rossi)

Dalle ore 00:00 alle 01:00: Dj set a cura del DJ Jay-S (conduttore di radio Babboleo Lab).

Sabato 11 giugno:

A partire dalle 17:30 Esibizioni a cura di Studio DYV TOP

Dalle ore 21:00 Concerto degli «Explosion Band» la top show band italiana.

Due ore di spettacolo senza pause con le migliori hit internazionali ed italiane di genere dance, pop, rock, latino e funky, che ci hanno fatto scatenare dagli anni 80 fino ad oggi impreziosite da acrobatiche coreografie, repentini cambi d’abito, una scintillante scenografia e soprattutto tanto tanto coinvolgimento.

Opening act: «Lo Sprano» - nota rock band italiana

Ingresso libero.