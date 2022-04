I motori si stanno scaldando: dopo due anni di sosta “obbligata” si ritorna a guardare in cielo verso le meravigliose evoluzioni di Vanni Oddera e il team Daboot. Questo è cio che accadrà al Pegli Freestyle Show nelle giornate del 14 e 15 maggio a Pegli che per un weekend intero si animerà di sorrisi, sport, adrenalina e sano divertimento.

Il programma del Pegli Freestyle show, alla sua terza edizione, non verrà scandito solo dagli spettacoli di Freestyle Motocross (saranno 9 all’insegna di una coreografia uniza) ma da tantissime attività che verranno proposte da numerose associazione e società sportive locali e non che daranno modo ai ragazzi di sperimentare sport e divertirsi con laboratori di vario genere. Ci saranno i Ragazzi di Robin, Omnibus, Maruzza, Il Porto Dei Piccoli, Abeo, Sport Ability, BIC, Basket Pegli, Studio Dyv Yop e tantissime altre realta’ che andranno ad animare questo spettacolare evento.

Le novità del 2022

Fra le tante novità di quest’anno ci sarà l’area #SeaHappy, sport in mare, dove i ragazzi potranno provare l’ebbrezza della barca a vela, le moto d’acqua e l’adrenalina dei gommoni. Tutto questo grazie ai Sport Ability, scuola di nautica con barche a vela modificate per trasportare qualunque tipo di disabilita’, la presenza di Manuel Reggiani con la sua jet sky therapy e in collaborazione con il negozio Fisherlandia i ragazzi della Federazione Pesca Italiana che porteranno gommoni e barche.

Sport a 360 gradi e tanta musica sigleranno questi due giorni indimenticabili: il sabato sera ad aprire il concerto dei Buio Pesto, scelti apposta per dare omaggio alla nostra bellissima Liguria, ci sarà il gruppo musicale Jackformoney.

Durante l’evento non mancherà l’area food and beverage dove ristoranti e attività locali porteranno prelibatezze liguri con un vento interamente plastic free. Una particolare menzione al momento più importante del Pegli Freestyle show, domenica mattina vi sarà uno spazio dedicato ai ragazzi disabili che avranno l’opportunità di andare in moto, guidati dai piloti Daboot e saranno i veri protagonisti di questo evento.

Un evento solidale

Perchè tutto nasce per loro, perche ogni bambino ha diritto di divertirsi e di fare sport, di non avere solo pensieri tristi legati alla malattia e di potersi sentire vivi, la mototerapia leva del tempo alla malattia, ed è questa la cosa principale su cui tutto ruota. Molti si chiedono chi siano i veri organizzatori di questo show indimenticabile e spesso ci si chiede il motivo. Sono semplici ragazzi: Nicolo, Carolina, Davide, Serena, completamente diversi fra loro ma uniti da un solo obiettivo, i ragazzi e i bimbi speciali, quelli per cui ogni giorno inizia una guerra, i meno fortunati. A loro viene dedicato questo evento, a loro e alle loro coraggiosissime famiglie.