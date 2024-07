“Pegli Food”: festa con street food etnico, chef on the road e negozi aperti a sera sul lungomare di Pegli

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il Civ Rivieradipegli organizza “Pegli Food”, una grande manifestazione dedicata al cibo da strada di qualità in programma da giovedì 4 a domenica 7 luglio. Sul Lungomare di Pegli da Largo Calasetta e nel corridoio dei Giardini Peragallo, quattro giorni dedicati a street food con cibi del mondo, chef on the road e birrifici artigianali d'Italia e dal mondo. Ingresso gratuito, possibilità di consumazione sul posto e di asporto.

Orario: giovedì dalle 18 alle 24, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 24 (aperti pranzo e cena).

Tra le specialità presenti: birra bavarese, grigliata di carne, pesce fritto, grigliata di polpo, panino con polpo, cucina greca, ciambelle donuts, patatine twister, chips, dolciumi, drink usa / lattine americane, cocktail cubani, liquirizia.

Alcuni negozi di Pegli saranno straordinariamente aperti a sera. Tra questi:

Refan

Lungomare di Pegli 97 r

Venerdì 5 luglio dalle 09.30 alle 12.30 e 15.30 alle 19.30

Sabato 6 luglio dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 21.00

C'era una volta abbigliamento 0-16 anni

Lungomare di Pegli 257 R

Sabato 6 luglio dalle 20.30 alle 22.30

Tres chic

Via Lungomare di Pegli 85R

Sabato 6 luglio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 22.00

A&G Abbigliamento

Via Lungomare di Pegli 251R

Sabato 6 luglio alle 21.00 alle 23.30

Gelateria Alba

Via Lungomare di Pegli 205R

sempre aperto con orario continuato fino alle 23.30

Maria Biancheria Pegli

Via Lungomare di Pegli 271

da giovedì 4 a domenica 7 luglio apertura serale (dalle 18)

Ugolini calzature

Via Lungomare di Pegli 99 R

Sabato 6 luglio dalle 16.00 alle 22.00

Pelletterie Bagnara

Lungomare di Pegli 223 R

Sabato 6 luglio dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 22.30 continuato

Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook CivRivieradipegli.