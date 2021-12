Natale a Peglilot: mercatino Peglingusto e Babbo Natale sul lungomare di Pegli

Natale arriva a "Peglilot", ovvero Pegli, tra mercatino e attività per bambini. Domenica 12 dicembre Babbo Natale aspetterà i bimbi in largo Calasetta e Re Artù manderà i suoi Arcieri e l'Accampamento medievale in spiaggia vicino a largo Calasetta.

Nel mentre i banchi di eccellenze alimentari selezionate di Peglingusto e i creativi con i loro prodotti handmade aspettano i visitatori, sempre domenica, sul Lungomare di Pegli, dalle ore 9 alle 18.30.