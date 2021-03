"Pedaliamo insieme": buone pratiche e realizzazioni, l'evento virtuale

L’evento “Pedaliamo Insieme – virtual” di domenica 28 marzo (ore 19) sostituisce la pedalata, annullata per via della pandemia, che avrebbe dovuto svolgersi nei comuni italiani interessati dagli interventi Edumob - Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera - a conclusione del progetto.

L’evento virtuale presenterà le opere realizzate, in via di ultimazione, e la pubblicazione “Esperienze e competenze nella gestione delle Ciclovie” una raccolta di buone pratiche di gestione e manutenzione delle piste ciclabili, in Italia e in Francia.

Partecipano:

1. Dott.sa - Paola Carnevale Regione Liguria

Introduzione del progetto Edumob

2. Marco Veirana – Presidente Fiab Tigullio

esperto nella mobilità casa-scuola/ tipo di intervento: dalle esperienze di Fiab Tigullio per pedibus e bicibus alla promozione di analoghe iniziative nel ponente ligure

3. Arch. Giorgio Ceccarelli - Fiab Riviera dei Fiori

Curatore della pubblicazione "Esperienze e Competenze nella gestione delle ciclovie" - presentazione.

4. Arch. Sergio Raimondo - Progettista e Dir.Lavori opere realizzate da Edumob (Bordighera e Vallecrosia).

Intervento 1: Presentazione dei lavori.

Intervento 2: Presentazione dell'articolo riguardante l'esperienza di gestione della ciclovia Area 24.

Modera Cristina Sala, Oplay Communication. Il progetto Edu-Mob è cofinanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia Alcotra 2014-2020.

Obiettivo: favorire il cambiamento di comportamenti sulla mobilità di residenti e turisti, sul territorio di confine tra la Liguria e la regione Provence Alpes Cote d'Azur