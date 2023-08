Festa di San Lorenzo a Cogoleto con i "fuochi artificiali del millenario"

Indirizzo non disponibile

Torna la festa patronale di San Lorenzo a Cogoleto, in un anno speciale: nel 2023 infatti la cittadina rivierasca festeggia il suo millesimo compleanno.

Appuntamento giovedì 10 agosto con bancarelle sul lungomare, celebrazioni religiose e poi, alle 23, "fuochi del millenario", speciale spettacolo pirotecnico.

Per quanto riguarda le celebrazioni religiose, sempre il 10 agosto alle 9.30 ci sarà la messa in Oratorio; alle 18 messa solenne nella parrocchia; alle 20,30 vespri cantati. Infine, alle 21, solenne processione per le vie del paese con la statua di San Lorenzo e i crocifissi delle confraternite. Preghiera finale sul sagrato dell'ingresso laterale della Parrocchia.