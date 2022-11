“Pastorale” di Daniele Ninnarello al Teatro Akropolis

La danza è protagonista dell’ottava giornata del XIII festival Testimonianze ricerca azioni di Teatro Akropolis, diretto a Genova da Clemente Tafuri e David Beronio. L’appuntamento è giovedì 10 novembre alle 20:30 nella sede di Teatro Akropolis (via Mario

Boeddu 10, Sestri Ponente) con “Pastorale” di Daniele Ninarello, interpretato da Vera Borghini, Zoé Bernabéu, Lorenzo Covello e Francesca Dibiase.

“Pastorale” affronta il tema della riunificazione, la nostalgia dell’unisono. Un accorgimento performativo per emergere da sé e accedere all’altrove, per unirsi al fuori e all’altro che è prossimo a noi, in una continua accordatura, una salda alleanza dove la mente può accedere a un sistema in grado di intonare il corpo a un ritmo universale. Il titolo cita il dipinto Pastorale (Rhythm) di Paul Klee conservato al MOMA di New York, sulle cui sequenze Ninarello ricostruisce la ripetizione dei segni, che da grafici diventano corporei, ritmici e musicali. I danzatori si incontrano e sostano fuori da ogni gerarchia. Si muovono in un ambiente

neutro, un rettangolo dorato pensato dal lighting designer Gianni Staropoli, a cui Clemente Tafuri e David Beronio hanno dedicato il quarto film documentario del progetto “La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro”, proiettato in prima assoluta lo scorso venerdì, durante il Festival.

In “Pastorale”, ciascun performer coglie davanti a sé i gesti dell’altro, li abita e li rilancia in un processo di scrittura collettiva, accompagnata dal basso continuo del compositore Dan Kinzelman. Il risultato è un’unità aperta in cui i quattro danzatori si fanno carico l’uno dell’altro senza cristallizzare mai il movimento in una norma nuova.

Info e biglietti

Intero singolo spettacolo: € 12

Ridotto singolo spettacolo: € 10 (under 28, over 65, Green Card, partner)

Ridottissimo bambini e ragazzi fino ai 17 anni: € 3

CARNET FESTIVAL (nominale)

20 spettacoli a € 60

prenotazione obbligatoria entro le ore 10 del giorno di spettacolo

I BIGLIETTI POSSONO ESSERE ACQUISTATI:

online su Mailticket; presso la biglietteria presente nelle sedi di spettacolo a partire da 1 ora prima dell’inizio dell'evento

La prenotazione può essere effettuata:

inviando un WhatsApp o telefonando al 329.1639577 con: nome, titolo, posti (es: Mario Rossi, Dodi 4)

compilando il form di prenotazione all’interno della pagina di ogni spettacolo sul sito www.teatroakropolis.com