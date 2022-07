Pastasciutte Antifasciste: serate d'incontro, festa e riflessioni sull'attualità

Alcide Cervi e i suoi figli, dopo aver appreso del voto del Gran Consiglio che, la sera del 25 luglio 1943, decretava la caduta di Mussolini, decisero di festeggiare offrendo una grande pastasciutta a tutto il borgo di Campegine, a poca distanza dalla loro cascina: impastarono farina e acqua preparando chili di pasta, misero a disposizione burro e formaggio per condirla, e la distribuirono da un carro a tutti gli abitanti: fu, come disse Alcide Cervi, “il più bel funerale del fascismo”. Per ricordare quell’evento e la famiglia Cervi (i sette fratelli, entrati nella Resistenza, vennero fucilati nel poligono di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943), l’Istituto Cervi e l’Anpi hanno rilanciato l’appuntamento delle Pastasciutte Antifasciste: il 25 luglio e i giorni precedenti o seguenti, sono centinaia ormai le sezioni in tutta Italia dove la pastasciutta è anche una maniera per trascorrere una serata in compagnia, anche con spettacoli musicali e presentazioni di libri e film.

Quest’anno, a Genova e nella città metropolitana si contano una decina di iniziative che prevedono anche di aggiungere alla storia e alla memoria, l’emergenza dell’attualità e la necessità di diffondere pace nello scenario ucraino – e non solo - con la presentazione e la distribuzione dell’appello “Per una proposta di pace dell’Unione Europea”. I contributi – spesso liberi - coprono le spese dell’organizzazione.

Il programma di #pastaliberatutti

Domenica 24 luglio, dalle 20 presso il circolo Anpi Molassana (via San felice 19a), appuntamento promosso dalle sezioni Anpi di Struppa e Molassana per la Media Valbisagno con la Pastasciutta Antifascista Zeneize: pasta al pesto, “torta&pateca”, offerta libera. Info: inga.dellacasa@virgilio.it - museoginocampanella@gmail.com, prenotazione whatsapp: 3454565227 - 3471197316.

Lunedì 25 luglio la maggior parte degli appuntamenti: a Genova il principale è quello presso la SOMS La Fratellanza di Pontedecimo (Via Isocorte 13) dalle 19.30, organizzato da Anpi Genova insieme a Camera del Lavoro di Genova, Soms La Filarmonica San Quirico e Fratellanza. Partecipazione gratuita, ma su prenotazione (telefono 371 3444114 – 347 6958195) e musica rock, dance, cover 70/80 con i Punto Live. In precedenza, la presentazione della campagna Europe for Peace.

Pace e pastasciutta tricolore anche presso il Circolo Arci Zenzero di via Giovanni Torti a San Fruttuoso con l’Anpi San Fruttuoso (sanfruttuosoanpi@gmail.com) con pasta al sugo, pasta al pesto e macedonia (10 euro di contributo).

Stesso menu di base (ma anche polpettone e verdure grigliate, bevande, sorbetto e caffè) con contributo di 15 euro al circolo Arci Virgola di Sestri Levante con la locale sezione Anpi (via per S. Vittoria, prenotazioni a anpisestrilevante@gmail.com); si conclude con canzoni partigiane interpretate da Davide Cabona.

Al Castello di Nervi, sede della sezioni Anpi “Gino Tasso-Tigre”, appuntamento alle 19 per l’appello di pace; poi pastasciutta e musica con Chicco Sciaccaluga (anpinervi@anpigenova.it).

A Prà, in piazza Bignami, la sezione “Fratelli Meldi” dalle 20 in poi dà appuntamento a chi si sarà prenotato (whatsapp 3534437036) con la musica degli SkyDive.

Lunedì a Campegli (comune di Castiglione Chiavarese, nel Parco del Carmo dalle 20 l’appuntamento promosso dall’Anpi di Casarza Ligure (pastasciutte, torte e verdure ripiene, dessert bevande e caffè, 15 euro; 5 euro gli under 14) e canzoni popolari con Claudio. Info e prenotazioni 331 1224427 - 339 5473614.

Mercoledì 27 luglio appuntamento alle 19:45 a Camogli, alla Bocciofila Corzetto (via Bettolo 9) con Anpi Recco-Camogli “Ruby Bonfiglioli”; dopo la cena (contributo 10 euro, prenotazioni anpi.recco@gmail.com) presentazione del libro di Donatella Alfonso “Ci chiamavano libertà. Partigiane e resistenti in Liguria 1943- 1945” (De Ferrari).

Venerdì 29 luglio incontro alle 19 a Sant’Olcese (Centro sportivo Storace a Vicomorasso, organizza la sezione Anpi “Brigata Masnata”, prenotazioni al 342 8381905): per concludere la serata, concerto del gruppo Folk&Beans