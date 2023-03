La Passione dipinta e scolpita. Un viaggio tra le immagini per ripercorrere la Passione di Cristo

Sabato 8 aprile 2023, ore 16:30 Il Museo Diocesano organizza in occasione della prossima Santa Pasqua un percorso per immagini dedicato ai giorni della liturgia più importante dell'anno, quella che precedono la Passione. In pochi giorni si rivive tutto il percorso che ha portato Gesù dall'ingresso a Gerusalemme - salutato festosamente - fino alla sua morte in croce e alla sua Resurrezione, nel giorno di Pasqua. Questo momento della vita di Cristo viene non solo rappresentato ma ad esso si allude anche in scene che raccontano storie apparentemente lontane della sua vita di Uomo, di Figlio di Dio. Durante la visita saranno presentate alcune iconografie più complesse e dense di rimandi teologici, chiarendo la presenza di simboli e i collegamenti alla Passione presenti nelle opere del Museo.

Il percorso si snoda tra le sale del Museo Diocesano e in particolare si concentrerà sulle opere che singolarmente ripercorrono alcuni episodi, come la rappresentazione della “Crocifissione” e sui momenti citati nel cammino di Cristo verso il Calvario, che possiamo riconoscere in alcuni rilievi, nei dipinti e sulle tele della Passione del ciclo del “Blu di Genova”.

Inoltre in occasione della mostra di nuova inaugurazione dedicata a “Alberto Helios Gagliardo.‘Un mistico tra gli incisori’” il tema della Passione e della Via Crucis sarà approfondito con un ciclo di incisioni a bulino dedicate alla Via Crucis, realizzate da Gagliardo nel 1947. Il percorso quindi proseguirà al Museo del Tesoro per ammirare alcuni oggetti come il “Sacro Catino” e la “Croce degli Zaccaria”, proseguendo con di fare tappa nella Cattedrale, centro del culto cittadino per ammirare, un bellissimo rilievo con la “Crocifissione” del XV secolo e la grande pala d’altare di Federico Barocci, straordinario capolavoro dell’artista urbinate recente frutto di un restauro.

Modalità di visita: Sabato 8 aprile 2023, ore h. 16:30. Apertura biglietteria h. 16. Biglietto € 10. SOLO su prenotazione fino a esaurimento posti.

Per info e prenotazioni: info@museodiocesanogenova.it