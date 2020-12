Passeggiata sociale al Forte Tenaglie per il recupero e la manutenzione della struttura

Sabato 12 dicembre 2020 alle 10 si terrà la "passeggiata sociale al Forte Tenaglie" organizzata dall'associazione La Piuma Onlus.

Una camminata a porte aperte itinerante, all'aria aperta, nel rispetto delle precauzioni e delle distanze fisiche. Un giro guidato del Forte Tenaglie, dei suoi ambienti storici e naturalistici, per conoscerne la storia passata e presente, i progetti e l'impegno dell'associazione La Piuma, l'attività di recupero e riapertura. Un'occasione per goderne i prati e il panorama sulla città.

La camminata sarà gratis ma verranno raccolte offerte, che consentiranno all'associazione di proseguire il recupero e la manutenzione del forte nonostante i mesi di chiusura e gli eventi annullati.

In caso di sold out, verranno aperte le prenotazioni anche per una seconda passeggiata alle 15.

Precauzioni

L'accesso è contingentato per un massimo di 30 persone (famigliari conviventi esclusi dal conteggio).

Prenotarsi indicando nominativi e numero di persone via mail a info@lapiumaonlus.org o via whatsapp a +39 349 4369899 entro la sera prima.

All'ingresso sarà obbligatorio igienizzare le mani e indossare la mascherina per tutta la durata della visita.

Saranno accessibili esclusivamente i WC esterni, che un volontario si occuperà di igienizzare ad ogni utilizzo.

Come arrivare

Il modo più ecologico? Arrivare a piedi! Si può salire:

da Principe (Salita San Rocco + Salita Granarolo + Via B. Bianco)

da Dinegro (Salita degli Angeli)

da Sampierdarena (Salita al Forte Crocetta)

da Certosa (sentiero da Giardini di via Mansueto > Porta di Granarolo)

da Righi (Circuito Fitness Attrezzato + via al Forte Begato).

Con autobus 38 fino a capolinea Granarolo + 10 minuti a piedi.

Con cremagliera Principe-Granarolo + 15 minuti a piedi.

Con autobus 355 da piazza Pestarino fino a fermata Bianco 5 (2603)

Con autobus 66 da Dinegro fino a fermata Via alle Mura di Porta Murata

In auto/moto fino all'inizio dello sterrato su via Bartolomeo Bianco.