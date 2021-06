"La passeggiata della poesia": passeggiata interculturale Migrantour Genova

Sabato 19 giugno alle ore 11.00 vi attende " La passeggiata della poesia", una nuova proposta di Migrantour Genova, che si snoderà nel cuore del centro storico di Genova, tra la Stazione Marittima e Piazza Don Gallo.

Una citazione che è nel cuore degli accompagnatori multiculturali è "Genova è la città da cui si parte senza andar via" (cit. Claudio Baglioni) ed è quello che vi invitiamo a fare con questa passeggiata che condurrà i partecipanti in un viaggio nei caruggi e nella vita migrante, per meglio comprendere, scoprire e sentire, storie, luoghi, abitudini ed emozioni.

Costo della passeggiata: 12 € a partecipante. Passeggiata confermata con un minimo di 6 persone. Per info e prenotazioni scrivere a vdionisi@solidarietaelavoro.it

A cura di Solidarietà e Lavoro scs-onlus, in collaborazione con Viaggi Solidali.

