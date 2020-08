Passeggiata notturna a Forte Fratello Minore

La passeggiata verso il Forte Fratello Minore - organizzata per venerdì 21 agosto da Pepita Ramone e Night Walkers - parte all'inizio di Via delle Baracche, che inizia lungo la Via del Peralto all'altezza del parcheggio di Righi.

La prima parte del tragitto si dipana sulla strada asfaltata che conduce all'Ostaia delle Baracche, per poi proseguire in un sentiero sterrato che passa sotto il Forte Puin e mostra quindi il panorama della Val Bisagno dal mare a Molassana, includendo ovviamente le luci di Marassi.

Da lì a poco si raggiunge il sentiero principale che conduce anche al Forte Diamante, e che permette di far scendere l'occhio sulla Val Polcevera e sulle luci di Rivarolo e Bolzaneto.

La camminata procede quindi sulla sinistra dei colli, e sfocia finalmente al Forte Fratello Minore, situato a 622 metri sul livello del mare.

La maggior parte del tragitto è in leggera salita, con qualche breve passaggio un po' più ripido e parecchi tratti pianeggianti: in un'ora di cammino si riesce ad arrivare tranquillamente a destinazione.