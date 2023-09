“Le Opere d'Arte si raccontano”: passeggiata teatrale nel centro storico di Genova

Genova Dreams Aps presenta, con il Patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova Municipio I Centro Est, “Le Opere d'Arte si raccontano”. Una passeggiata teatrale per le vie del centro storico di Genova, per celebrare l'arte genovese attraverso figure femminili tra sacro e profano attraverso epoche e stili diversi. L'evento si svolge ogni giovedì 14, 21 e 28 settembre 2023 a partire dalle 20:30 con partenza in via Garibaldi di fronte Palazzo Tursi.

Un itinerario dedicato all'arte, fil rouge le figure femminili rappresentate in opere d'arte tra dipinti e sculture di diverse epoche che adornano la città creando un vero tesoro sorprendente. Un percorso emozionale per riscoprire il centro storico attraverso storia, arte e aneddoti accompagnati da misteriosi personaggi in cerca d'autore... e un fotografo che darà nuovi spunti e prospettive con il cellulare. Genova: un cuore pulsante di bellezza che attraverso la voce dell'arte rende ogni vicolo sentiero di colori a olio e gioco di luci e ombre.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti con messaggio whatsapp al numero 340 4910024.