Passeggiata botanica alla scoperta della valletta del rio Molinassi a Sestri Ponente

Il CEA – Centro di Educazione Ambientale del Comune di Genova organizza per domenica 26 maggio, insieme a Mario Calbi dell’associazione Amici dell’Orto Botanico di Genova, in occasione della Giornata mondiale della Biodiversità, una passeggiata botanica alla scoperta della vegetazione che si incontra lungo il rio Molinassi, a Sestri Ponente. Una visita guidata gratuita e aperta a tutti per scoprire, sotto la guida di un esperto botanico, le piante spontanee nella valletta del rio Molinassi.

Appuntamento alle ore 9:30 all’incrocio tra via Sant’Alberto e via al torrente Molinassi, in corrispondenza della fermata AMT 0855 – Sant’Alberto 4/Molinassi. Si consiglia di arrivare in autobus: l’ultima partenza utile da via Biancheri, di fronte alla stazione FS di Sestri Ponente, è alle 9:20.

Si consiglia di indossare un paio di calzature comode e adatte alla passeggiata, e di portarsi dietro una borraccia d’acqua. In caso di forte pioggia, l’evento sarà annullato.

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook del CEA al link https://www.facebook.com/CEACentroEducazioneAmbientale/.

Ulteriori info: e-mail, ceacomunedigenova@comune.genova.it; telefono, 010 5573587.

La valletta del rio Molinassi tra storia e natura

Situata sulle alture di Sestri Ponente, la valletta del rio Molinassi segue il corso del piccolo rio da cui prende il nome e che ha le sue sorgenti sotto il Santuario di Sant’Alberto. Un tempo, le acque del Molinassi mettevano in funzione numerosi mulini: ancora oggi, è ben visibile un’antica e imponente ruota di ferro, risalente al ‘700 e restaurata di recente, che conserva ancora il “beudo”, vale a dire il canale che la alimentava. La valletta del rio Molinassi, stretta e verdeggiante, è un gioiello di rara bellezza che appare inaspettatamente subito dopo aver lasciato le ultime case dell’abitato. Il percorso della passeggiata, con partenza da via Superiore Briscata, raggiungerà il piccolo nucleo di case poste sulle alture e non presenta alcuna difficoltà.

Lungo la stradina asfaltata, si potranno ammirare piante provenienti da tutto il mondo che sopra Sestri Ponente hanno trovato condizioni favorevoli alla crescita, creando un paesaggio molto suggestivo: tra queste, anche alcuni caratteristici banani. Ma la valletta presenta diversi endemismi già osservati dai botanici dell’Ottocento, tra cui la rara Romulea Ligustica, pianta erbacea bulbosa appartenente alla famiglia delle Iridaceae e nota con il soprannome di “Zafferanetto ligure”. Si può osservare nei prati sfalciati e lungo le spallette erbose per un breve periodo, alle soglie della primavera.

22 maggio – Giornata mondiale della Biodiversità

Indetta dalle Nazioni Unite per commemorare l’adozione della Convenzione per la diversità biologica, avvenuta il 22 maggio 1992, la Giornata mondiale della Biodiversità celebra la ricchezza della vita sulla Terra a livello di ecosistemi, specie e geni. Il tema dell’edizione 2024 della Giornata è “Essere parte del Piano”: un invito all’azione rivolto a tutte le parti interessate – istituzioni, associazioni, cittadini, scuole – per arrestare e invertire il processo di progressiva perdita di biodiversità, sostenendo l’attuazione del Quadro globale sulla biodiversità di Kunming-Montreal.

Si tratta dello storico, primo accordo internazionale raggiunto il 18 dicembre 2022 nel quadro della COP15 delle Nazioni Unite, che ha visto 190 Paesi assumersi l’impegno di traguardare, entro il 2030, 4 obiettivi e 23 target per arrestare e invertire la perdita di biodiversità, garantendo la stabilità dei servizi ecosistemici fondamentali per la sicurezza umana, lo sviluppo economico, la tutela della natura e la lotta contro il cambiamento climatico. Tra gli obiettivi, la rigenerazione di almeno il 30% degli ecosistemi degradati.