Passeggiando con Migrantour… aspettando le feste! Programma autunnale settembre-dicembre 2023

Dopo la pausa estiva, tornano le passeggiate interculturali di Migrantour Genova a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, con tante novità nella programmazione che va da settembre a dicembre. Questi approfondimenti, condotti da cittadini di origine straniera nel Centro Storico della nostra città, offrono molteplici spunti e occasioni per riflettere sulle storie umane e le motivazioni che stanno dietro alle migrazioni e per entrare in contatto con le diverse culture e tradizioni pur restando “sotto casa”.

Tutto è rivolto e nasce dal dialogo tra diverse culture, dalle relazioni, dagli scambi e dalle storie che portano al confronto. Queste passeggiate sono esperienze nate per promuovere una nuova idea di turismo interculturale a km 0, un itinerario urbano che in poco tempo permette di comprendere come la nostra città sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture, permettendoci di scoprire e conoscere uno dei quartieri del Centro Storico oggetto di rigenerazione territoriale, che sta mostrando sia una maggior presenza partecipata di comunità straniere, sia un’attiva partecipazione della cittadinanza genovese.

Il 7 ottobre alle ore 11:00 passeggiamo insieme con “Tutti i colori del Dialogo”, che conduce i partecipanti all’interno di uno dei territori a forte migrazione del centro storico, per cogliere l’essenza della città di Genova, che ha fatto dell’accoglienza la sua storia passata e presente, per dialogare insieme sulle difficoltà, le opportunità culturali e di rigenerazione urbana frutto della volontà e del dialogo tra le diverse culture che lavorano e vivono il territorio.

Sabato 14 ottobre alle ore 17:00 è la volta “Di viaggi, influenze e sapori!”, una passeggiata Migrantour con focus sui viaggi dell'esploratore più famoso al mondo. Si parte da Casa Colombo in vico Dritto di Ponticello, dove Cristoforo Colombo ha trascorso la sua infanzia, per scoprire le influenze artistiche e culturali giunte a Genova percorrendo i vicoli del centro storico fino in via di Sottoripa. La visita a botteghe storiche, come la drogheria Torielli per conoscere storie di "rotte" e di spezie, conduce all’assaggio di sapori d'incontro di tre mondi. Il percorso, un itinerario di turismo urbano condotto da cittadini di origine straniera, si conclude con un aperitivo presso il Ristorante Tropical, dove la titolare Chef Marta Veloz presenta il “Bolón de verde”, una tradizionale ricetta dell'Ecuador a base di platano.

Sabato 28 ottobre alle ore 15:00 torna “Tutti i colori del dialogo” con un taglio dedicato alle feste autunnali. L’autunno è una stagione che invita a riflessione interiore e non è insolito porsi domande sulla vita e la morte. Le stagioni con la ciclicità della natura sono contesto e pretesto per nutrire pazienza e saggezza e per alimentare la speranza e l’amore, per cui tante sono le feste che si svolgono in questo periodo come Thanksgiving, Sant’Andrea, Halloween e Samhain. Il legame tra la vita e la morte è indissolubile e come tale è rappresentato in tutte le culture.

Domenica 29 ottobre alle ore 15.00 l’incontro è con “Streghe e stregoni, speciale passeggiata per famiglie”. Molte sono le feste che cadono nella celebrazione dei morti, alcune riprendono “Trick or treat” di Halloween irlandese, altre si avvicinano alla tradizione statunitense diventata popolare in molti paesi. Maschere, balli carnevaleschi, rituali, doni di cibo sono tutte manifestazioni caratteristiche, più o meno antiche, collegate al raccolto e al cambio delle stagioni, feste che raccontano il mondo intero e non solo un paese specifico, usanze che accomunano. Dei, santi, stregoni, vampiri, fantasmi, spiriti, ghul, scheletri, leoni, lupi, pipistrelli, ragni sono solo alcuni tra i tanti personaggi specifici delle feste autunnali popolari dei tanti popoli che convivono a Genova. La passeggiata a sorpresa tra i vicoli di Genova di Via di Pré e Via del Campo è l’occasione per scoprire i protagonisti di queste celebrazioni.

Sabato 11 novembre alle ore 17:00 una passeggiata “Tra Pita Gyros e Döner Kebab!” per conoscere storie e ricette del noto street food medio orientale. Con partenza da Piazza S. Carlo in Via Balbi, il percorso prosegue in Via di Prè per fare visita ai diversi negozi storici e approfondire le storie di imperi e migrazioni passate e presenti. Il percorso, condotto da cittadini di origine straniera, si conclude con una degustazione presso Istanbul Genova in via A. Gramsci, dove il titolare presenta la ricetta del Kebab secondo la tradizione turca.

Sabato 25 novembre alle ore 15:00 è la volta di “Donne: linguaggi, vita e libertà”. Il percorso, partendo da alcuni spunti delle collezioni di Castello D’Albertis Museo delle culture del mondo, propone una riflessione sul tema della donna, del suo ruolo nella società e nelle diverse culture del mondo. Punto focale è il dialogo, lo scambio e la narrazione, anche autobiografica, tra passato e presente, sui ruoli giocati dalle figure femminili sia nell’organizzazione del lavoro, sia nella gerarchia sociale. La condivisione ruota intoro alle culture, alle migrazioni, ai linguaggi, ai diritti e alle ingiustizie sociali che riguardano il mondo femminile. È anche l’occasione per conoscere donne che vivono e lavorano nel quartiere, in un percorso fatto di sorrisi, storie e persone diverse, ma al contempo preziose che hanno dato vita ad un continuo dialogo tra culture diverse e la città in cui vivono.

Sabato 2 dicembre alle ore 15:00, in occasione della Giornata Nazionale della Romania, Migrantour Genova e Solidarietà e Lavoro propongono “Alberi”, un’attività bilingue per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni presso Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo. Partendo dalla poesia di Ana Blandiana, i partecipanti sono invitati a rivedersi come alberi, riflettendo sulla gioia di essere bambini e usando la fantasia per creare il proprio albero durante un laboratorio creativo. (INFO Costi: 4,50 € per ingresso al museo + 4 € per attività a partecipante; Fascia di età: 8-12 anni. Numero massimo partecipanti: max 20 bambini; Durata: 1,5 ora).

Venerdì 29 dicembre alle ore 17:00 l’incontro è con “Le feste di fine anno attraverso la multiculturalità del territorio”, una passeggiata Migratour tradizionale con focus sulle feste di fine anno nel mondo che parte da La Commenda di Prè e si sviluppa tra le vie del centro storico per arrivare al Porto Antico. Un viaggio a chilometro zero tra i vicoli del centro storico di Genova per raccontare usanze, feste e tradizioni di fine anno legate a terre lontane e che oggi sono presenti nel territorio. L’itinerario di turismo urbano condotto da cittadini di origine straniera, si conclude con un brindisi presso il Ristorante Il Baluardo di Lofti Dadour.

INFO

Tutte le passeggiate hanno un costo di 10 € a partecipante, ad eccezione delle passeggiate del 14 ottobre, 11 novembre e 29 dicembre, che prevedono anche la degustazione (costo 15€).

I punti di partenza delle passeggiate verranno comunicate in fase di prenotazione, confermate con un minimo di 6 persone. Prenotazioni entro le 18:00 del giorno precedente la passeggiata.

Per info e prenotazioni scrivere a vdionisi@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0105578280