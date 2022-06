Passeggiando con Migrantour all'insegna del dialogo tra diverse culture

Le proposte Migrantour Genova del mese di giugno prendono spunto dalla Giornata Internazionale del Rifugiato e dal Festival della poesia che si tiene in città fino al 19 giugno. Questi eventi permettono di riflettere sulle storie umane e le motivazioni che stanno dietro alle migrazioni e di entrare in contatto con le diverse culture e tradizioni passeggiando “sotto casa” accompagnati da cittadini di origine straniera in un percorso tra alcuni caruggi dove la presenza multietnica è frutto di incontro, dialogo e riqualificazione del centro storico della nostra città.



Tutto sarà rivolto e nascerà dal dialogo tra diverse culture, dalle relazioni, dagli scambi e dalle storie che portano al confronto. Si partirà, quindi, sabato 18 giugno alle ore 17:00 con “Tutti i colori del Dialogo”, un percorso creato per cogliere l’essenza della città che ha fatto dell’accoglienza la sua storia passata e presente e per dialogare insieme sulle difficoltà e le discriminazioni culturali.



Sabato 25 giugno, alle ore 17:00, la passeggiata “Poesia Migranda” condurrà i partecipanti a scoprire il territorio di Prè con una lettura interculturale per conoscere la conformazione demografica, sociale, storica e culturale dei luoghi di riferimento stimolando la curiosità nell'approfondire argomenti come accoglienza, inclusione, esclusione, appartenenza, meticciato, cittadinanza, identità, conflitto. Il percorso ricco di spunti letterari e di brevi letture bilingue stimola il sentimento di solidarietà, crea empatia e svela somiglianze. Attraverso l'emozione data da una poesia si conosce l'altro, percependo il suo sentire. La passeggiata vuole permettere a tutti di offrire all'altro parte della propria bellezza.





I percorsi Migrantour Genova, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, sono passeggiate nate per promuovere una nuova idea di turismo interculturale, con un itinerario urbano che in poco tempo permette di comprendere come la nostra città sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture, permettendoci di scoprire e conoscere uno dei quartieri del Centro Storico oggetto di riqualificazione territoriale, che sta mostrando sia una maggior presenza partecipata di comunità straniere, sia un’attiva partecipazione della cittadinanza genovese.





INFO

Tutte le passeggiate costano 10 € a partecipante.

Partenza: uscita metro di Principe, Piazza Fanti d’Italia, alle ore 17:00.



Per info e prenotazioni scrivere a vdionisi@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0102723820 entro le 12 del giorno precedente la passeggiata. La passeggiata è confermata con un minimo di 6 persone.