Si inaugura a Genova mercoledì 5 maggio 2021, presso CAD Creativity Art Design, Palazzo Saluzzo dei Rolli, via Chiabrera 7/2, la mostra d'arte “ΓΕΦΥΡΑ: tra passato e presente”. La mostra, curata da Loredana Trestin, Valeriano Venneri e Maria Marchese con la l’organizzazione di Maria Cristina Bianchi e Divulgarti, si tiene dal 5 al 29 maggio 2021, con opere di artisti provenienti da diverse parti del mondo.

“ΓΈΦΥΡΑ” (ponte) come simbolo di unione, di cambiamento e di rinascita. Un tema che può essere concepito come metafora del passaggio da uno stato d'animo a un altro: artistico, psicologico o metaforico. Il ponte è da sempre elemento che unisce, ma può anche essere inteso come indicativo di grandi cambiamenti e di grande rinnovamento rispetto al passato. Leonardo da Vinci, nell’opera più famosa della storia dell’arte, La Gioconda, inserisce la figura di un ponte quale simbolo del trascorrere ciclico dell’esistenza e come componente di ingegneria dell’acqua, di cui era un massimo esperto. I ponti possono assumere stimolanti e diversi significati metaforici, non dimenticando, evidentemente, i fini primi dell’arte: la divulgazione di bellezza, emozione e sensibilità.

La mostra è curata dai critici d’arte Valeriano Venneri, Loredana Trestin e Maria Marchese. Valeriano Venneri, esperto d’arte rinascimentale, barocca e contemporanea, collabora con riviste e enti pubblici per la diffusione e conoscenza dell'arte. Loredana Trestin è curatrice e manager d'arte, organizza e cura esposizioni in tutta Italia nei propri spazi, per altre gallerie ed enti pubblici. Maria Marchese, poetessa e curatrice d'arte, coniuga le parole e la poesia con le arti visive e collabora con blog e riviste del settore.

Gli artisti selezionati e in esposizione sono: Marcos Amoros, Ang, Romeo Battisti, Agostino Caligiuri, Daniele Carletti, Pippo Cosenza, Giuseppe Cotroneo, Maribel De Alba Fernàndez, Angela Liliana Grassi, Donato Izzo, Natalia Jacquounain, Maria Jesus Soler, Mario Lanzione, Flavia Mannucci, Fabio Mariacci, Vincenzo Nasuto, Marco Nava,

Ana Ortín Maestre, Simone Pannini, Alessandro Parisi, Àlvaro Peña, Mario Piccinni, Achille Quadrini, Antonio Salzano, Matteo Sarro, Maurizio Scorrano, Roberto Venturini.

Il vernissage della mostra “ΓΕΦΥΡΑ: tra passato e presente” è alle ore 17.30 di mercoledì 5 maggio 2021 e l'esposizione resta aperta sino al 29 maggio 2021, con orario 14 – 18 dal lunedì al venerdì, sabato su appuntamento.