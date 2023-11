I passaggi segreti di Castello D’Albertis (visita accompagnata)

Per il periodo prenatalizio, tutte le domeniche dal 3 al 17 dicembre alle ore 11:00, la Cooperativa Solidarietà e Lavoro aprirà in via eccezionale i passaggi segreti di Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo, fatti costruire dal Capitano Enrico Alberto D'Albertis, celebre navigatore ed esploratore genovese, per garantirsi un’uscita privata dalla sua dimora e raggiungere velocemente il Porto.

Il percorso, tra suggestive scale a chiocciola, scalinate, mura merlate, emozionano il visitatore e mostrano ancora una volta l’arguzia del suo proprietario e l’originalità architettonica di questo castello, che sorprende per la sua bellezza il visitatore e restituisce il gusto del collage architettonico e del revival neogotico particolarmente in voga nell’Ottocento.

Saranno moltissime le curiosità che gli operatori museali della Cooperativa sveleranno ai partecipanti, per un’esperienza “privata” tutta da vivere, per grandi e piccini.

INFO

È richiesta la prenotazione: tel. 0105578280; e-mail castellodalbertis@solidarietaelavoro.it

Costo: 4 € visita accompagnata, oltre al biglietto di ingresso al museo (6 € intero o 4,50 € ridotto).

Durata 1 ora ca, .max 15 partecipanti