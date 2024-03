“Passaggi Experience di Vino” a Rossiglione: fiera e stand con degustazioni e street food

Tutto pronto a Rossiglione per la prima edizione di “Passaggi Experience di Vino”, la manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche del territorio e non solo, in programma da sabato 16 a lunedì 18 marzo.

Passaggi Experience di vino prende il nome da “Passaggi”, manifestazione che si svolge la prima domenica di luglio nelle cascine del territorio Rossiglionese dove si presentano le eccellenze del territorio e le bontà che si ricavano dagli allevamenti e dalle cascine. In Passaggi Experience di vino si vuole portare in paese, precisamente nel centro Expo Valle Stura, la stessa esperienza di Passaggi e di Expo Valle Stura per presentare una serie di cantine qualificate da tutto il territorio nazionale e alcune aziende di spirits abbinandole alle eccellenze del territorio come formaggi e piatti tipici della nostra zona.

Programma

Sabato 16 marzo

Ore 10 - inaugurazione e apertura fiera e stand

Ore 17 - degustazione guidata di vini bianchi del Piemonte a cura dell’ONAV di Alessandria

Dalle ore 18:30 - Paolo Gastaldo, Global Brand Ambassador di Portofino Gin, vi aspetterà nell’ex bar Old Station per farvi assaggiare i suoi drink

Ore 22 - all’interno dell’ex bar Old Station “Music Selection a cura di Black Sugar - Peakbeat

Domenica 17 marzo

Ore 10 - apertura fiera e stand

Ore 17 - degustazione guidata di vini rossi del Piemonte con abbinamenti a cura dell’ONAV di Alessandria

Lunedì 18 marzo

Ore 10 - apertura fiera e stand principalmente per operatori del settore Bar, Ristoranti, Enoteche etc

Il costo per il pubblico sarà di € 15 per calice e dieci piccole degustazioni, il resto sarà regolamentato con i Token

All'interno troverete, oltre ai vini e agli spirits, stand di prodotti locali e Streetfood di qualità curato dal Gruppo Operatori Economici Rossiglione 2000 e dalla Vecchia Dogana di Rossiglione.