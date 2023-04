A Pasqua "Storie di uomini e di viaggi": il Capitano D'Albertis, la vita avventurosa, la sua dimora

Costo per visita accompagnata 4 € ( oltre biglietto di ingresso a tariffa ridotta 4,50 € ).

Prezzo Costo per visita accompagnata 4 € ( oltre biglietto di ingresso a tariffa ridotta 4,50 € ).

Anche la Domenica di Pasqua alle ore 11 a Castello D’Albertis Museo delle culture del mondo, torna l’appuntamento con “Storie di Uomini e di viaggi”, una visita accompagnata a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, incentrata sulla figura del Capitano D’Albertis e i suoi viaggi avventurosi intorno al mondo, che condurrà i partecipanti alla scoperta della dimora storica e del suo proprietario, delle collezioni e delle storie, delle popolazioni precolombiane e di quelle indigene americane che qui sono raccontate e permetterà di ammirare Genova dall’alto con le luci del mattino.

Viaggiatore, fotografo, scrittore, Il Capitano acquista nel 1886 il bastione cinquecentesco di Montegalletto, destinato alla demolizione, e costruisce su di esso il castello che sarà la sua abitazione e dove conserverà i cimeli raccolti durante i suoi viaggi per mare e per terra, compiuti su treni, carrozze, navi, carovane di cammelli, asini e battelli. Nel suo castello ha racchiuso il proprio mondo in una cornice romantica, tra “camere delle meraviglie”, suggestioni marinaresche, evocazioni colombiane e trofei coloniale, testimoniando il fascino di mondi lontani e curiosità verso l’ignoto e l’intentato.

Partendo dai viaggi del Capitano D’Albertis scopriremo quindi le sale della sua splendida e originale dimora e le sue terrazze affacciate sulla città di Genova e continueremo la nostra esplorazione entrando nel bastione dove altri viaggi e altri racconti ci porteranno ad entrare in dialogo con le culture del mondo.

Info

Prenotazione al numero 010.5578280

castellodalbertis@solidarietaelavoro.it; biglietteriadalbertis@comune.genova.it