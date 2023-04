“La Pasqua nel mondo”, passeggiata interculturale Migrantour, tra storie, tradizioni e sapori

I percorsi Migrantour Genova sono importanti occasioni per riflettere sulle storie umane e le motivazioni che stanno dietro alle migrazioni e per entrare in contatto con le diverse culture e tradizioni pur restando “sotto casa”, accompagnati nel Centro Storico della nostra città da cittadini di origine straniera, per una visita interculturale a Km 0, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro. Sabato 8 aprile alle ore 15, appuntamento con “La Pasqua nel mondo”, per parlare di una delle feste cristiane più importanti, che viene festeggiata in molte parti del mondo secondo riti e tradizioni diverse, anche legate all’arrivo della primavera.

Simbolo per eccellenza della Pasqua, è l’uovo. In tutte le culture del mondo, infatti, possiamo ritrovare l'uovo come simbolo di vita, di fertilità, di speranza per il futuro, di rinascita. Uovo rosso, uovo di vari colori, uovo d'oro, uovo decorato o intarsiato, uovo perforato o dipinto, uovo sodo e uovo vuoto, uovo di legno, uovo di zucchero o di cioccolato. Insomma, l’uovo in tutte le salse, torte, dolci o salate, da mangiare, regalare, giocare o solo ammirare. Storie e leggende da vari Paesi ci accompagneranno durante il percorso, per riflettere sulle somiglianze tra le nostre culture. Passeggiando per le vie del Centro storico scopriremo insieme tante curiosità sui luoghi e le persone che lì abitano e lasciano l'impronta del proprio vissuto.

Info

Per info e prenotazioni scrivere a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0105578280

Prenotazioni entro le 12 del giorno precedente la passeggiata.