La Pasqua nel mondo con MigranTour Genova

Sabato 16 aprile e sabato 23 aprile ore 15: la Pasqua nel mondo (passeggiata interculturale per adulti).

La Pasqua è una delle feste cristiane più importanti, che viene festeggiata in molte parti del mondo con tradizioni diverse, che si mescolano con il risveglio della primavera. Le passeggiate Migrantour Genova partiranno proprio da questi temi e vi porteranno alla scoperta di alcune aree del Centro Storico per una visita interculturale a Km 0.

Storie e leggende da vari Paesi ci accompagneranno durante il percorso, per riflettere sulle somiglianze tra le nostre culture. Passeggiando per le vie del Centro storico scopriremo insieme tante curiosità sui luoghi e le persone che lì abitano e lasciano l'impronta del proprio vissuto.

Passeggiata confermata con un minimo di 6 persone.

Partenza dall’uscite metro di Principe Piazza fanti di Italia e passeggiata nella Città Vecchia

Durata: 2 ora ca

Per info e prenotazioni scrivere a vdionisi@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0102723820.

Prenotazioni entro le 12 del giorno precedente la passeggiata.

I percorsi Migrantour Genova, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, sono passeggiate nate per promuovere una nuova idea di turismo interculturale, con un itinerario urbano che in poco tempo permette di comprendere come la nostra città sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture, permettendoci di scoprire e conoscere uno dei quartieri del Centro Storico oggetto di riqualificazione territoriale, che sta mostrando sia una maggior presenza partecipata di comunità straniere, sia un’attiva partecipazione della cittadinanza genovese.