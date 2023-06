Party dei Cuccioli: un evento esclusivo nel Pet store di Genova

L’arrivo di un cucciolo o di un gattino è un momento davvero magico, che coinvolge ogni membro della famiglia, in primis i bambini: si instaura una relazione d’amore e completa fiducia che, come tale, deve essere coltivata e gestita al meglio. Sapevi che Arcaplanet ha organizzato un evento interamente dedicato alla relazione tra cuccioli e bambini, che si terrà a Genova nel Pet store di Via Renata Bianchi, 55 il 22 giugno? Sarà un pomeriggio speciale alla scoperta dell’emozionante mondo dei pet!

Party dei Cuccioli by Arcaplanet a Genova: cosa sapere e come partecipare

Il “Party dei Cuccioli by Arcaplanet” è l’evento orientato alla relazione tra cuccioli e bambini che si terrà il 22 giugno nel punto vendita di Genova in Via Renata Bianchi, 55.

Sarà un pomeriggio di festa, all’insegna del divertimento e della formazione, scandito da numerose attività divise per fasce d’età:

Dalle 15.00 alle 16.00 per i bambini nella fascia 6-8 anni;

Dalle 16.30 alle 17.30 per i bambini nella fascia 8-10 anni.

Saranno presenti, inoltre, i Medici Veterinari Arcaplanet e il team di professionisti di ArgentoVivo Academy, che accompagneranno i bambini nella scoperta del magico mondo dei pet attraverso giochi di gruppo e momenti di interazione guidata.

Le sorprese non finiranno qui! Tutti i partecipanti potranno farsi scattare una simpatica foto ricordo in formato polaroid, ricevere gadget e gustare insieme una piacevole merenda.

Come partecipare? Basta iscriversi all’evento, compilando questo form

Storie di Cuccioli: il programma dedicato ai clienti Arcacard

Storie di Cuccioli è il programma dedicato ai clienti Arcacard che hanno appena adottato un cucciolo o un gattino ed è pensato per accompagnare il piccolo pet nel suo primo ed emozionante anno di vita.

Tutti coloro che hanno un cucciolo o un gattino di età inferiore ai 12 mesi possono unirsi al programma nei Pet store Arcaplanet: riceveranno uno sconto del 50% sulla prima pappa*, del 20% sulle lettiere* e sugli accessori e molto altro. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata

*di brand selezionati