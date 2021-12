Il Sipario Strappato celebra la Liberazione con “Partigiani non si nasce, si diventa”

Sabato 23 aprile alle 21 al Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva “Partigiani non si nasce, si diventa”, racconto in musica scritto e interpretato da Vittorio Attanasio e Fabrizio Cosmi, il duo “Crêuza de sä”.

Antonio, detto ‘Ntuono, nasce a Nizza nel 1920 da genitori napoletani. La nostalgia della madre verso la sua terra costringe la famiglia a ritornare in Italia. Cosí ‘Ntuono cresce proprio in quel periodo buio della nostra storia. Non sviluppa una coscienza politica, semplicemente segue gli eventi anche se, suo malgrado, sarà testimone e a volte attore sulla scena di episodi nefasti, tipici di quegli anni. Saranno appunto le circostanze e forse la conoscenza di una persona che lo spingeranno, con naturalezza, a scegliere da che parte stare.

Vittorio Attanasio, chitarrista, è stato direttore artistico di diversi festival musicali in Liguria ed è stato manager dal 2003 al 2010 di Marco Pereira, Hamilton De Holanda, Orquestra do Fubà.

Fabrizio Cosmi, chitarrista, fondatore e insegnante della scuola di musica Edilizia Musicale di Genova, ha collaborato con Assemblea Musicale Teatrale, Gianfranco Reverberi, bBand di Kaballa’ e altri.

Il costo degli spettacoli è di 12 euro intero, e 10 euro ridotto. Sono studiati abbonamenti interi e ridotti (under 30 e over 65) per pacchetti da 10 o 5 spettacoli. Green pass obbligatorio; lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano. Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121