Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Genova in festa

Dal 7 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023 inizierà un periodo contrassegnato dalla comunità e dalla festa.

Tanti festeggiamenti e tanti eventi organizzati presso la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie



Mercoledì 7 dicembre

Ore 18.00: S. Messa prefestiva



Giovedì 8 dicembre – Immacolata Concezione

Ore 11.00: S. Messa con benedizione dei Bambinelli e accessione del Presepe parrocchiale



Sabato 10 dicembre

Ore 16.00: Concerto “Non solo Natale” del coro “Non solo del Note”, diretto da Alice Careddu, in Chiesa

Ore 17.00: accensione dell’Albero della solidarietà sul sagrato della Chiesa

A seguire la merenda offerta dai negozianti del quartiere

Ore 18.00: riunione gruppi giovanili (Arcobaleno – Medie, Giovanissimi – Superiori) con Cena

Ore 18.00: S. Messa prefestiva



Domenica 11 dicembre

Ore 11.00 S. Messa presieduta dal Mos. Doldi per ufficiale pesa di servizio di Don Maurizio

Ore 20.45: riunione gruppo Giovani (18-30 anni)



Venerdì 16 dicembre

Ore 20.30: incontro dei giovani del vicariato presso la chiesa di Cristo Re con preghiera di Natale



Domenica 18 dicembre

Ore 12.30: incontro del gruppo Famiglie (con pranzo porta e condividi)



Sabato 24 dicembre – Vigilia di Natale

Ore 18.00: S. Messa prefestivo

Ore 23.00: veglia con recita dei bambini e ragazzi della Parrocchia

Ore 24.00: S. Messa di mezza notte



Domenica 25 dicembre

Ore 11.00: S. Messa

A seguire, si svolgerà in chiesa il Pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio

Prenotazioni chiamare: +39 347 2499363



Lunedì 26 dicembre – Santo Stefano

Ore 8.45: S. Messa



Venerdì 30 dicembre – Festa della Sacra Famiglia

Prossimamente maggiori informazioni



Sabato 31 dicembre

Ore 18.00: S. Messa con recita del Te Deum



Domenica 1 gennaio

Ore 11.00: S. Messa



Giovedì 5 gennaio

Ore 18.00: S. Messa prefestiva





Ore 11.00: S. Messa