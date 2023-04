La parrocchia di Santa Maria delle Grazie organizza una gita a Sant'Olcese

La tradizionale Gita a Sant'Olcese organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, interrotta in questi ultimi anni a causa della pandemia, verrà effettuata il giorno lunedì 1° maggio. La gita prevede la celebrazione della Santa Messa a cui seguirà la tradizionale basanata e momenti di gioco e divertimento con l'animazione a cura dei ragazzi della comunità. Al termine della giornata si ripartirà da Sant'Olcese per far rientro a casa.

La prenotazione può essere fatta chiamando la segreteria della parrocchia al seguente numero 010 645 7365, è anche possibile recarsi in segreteria entro il 30 aprile (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00), dove andrà anche specificato il numero dei partecipanti ed eventuale disponibilità di posti auto.