A Camogli la seconda edizione di Parole e voci sul Mare, serate d'autore con grandi ospiti

Arriva la seconda edizione di Parole e voci sul mare, le serate d’autore protagoniste dell’estate di Camogli. Da sabato 9 a domenica 17 luglio ricca kermesse con dieci appuntamenti insieme a scrittori, giornalisti, economisti e scienziati, nella suggestiva terrazza affacciata sul mare nel centro di Camogli. Un "festival aspettando il Festival", che anticipa il Festival della Comunicazione di settembre ed è giunta alla sua seconda edizione dopo il grande successo dell'edizione inaugurale nel 2021.

Programma

Sabato 9 luglio – Ore 19:00

Il primo appuntamento di Parole e voci sul mare è la presentazione del libro di Geronimo Stilton in “pelliccia e baffi” alla scoperta dei Cacciatori di Misteri – Le sfere del tempo (Edizioni Piemme, 2022). Un’indagine ai confini della realtà e un improbabile agente segreto che non ne azzecca mai una: Geronimo Stilton. Insomma, una grande avventura all’insegna del divertimento adatta a tutta la famiglia.

Sabato 9 luglio – Ore 21:30

La serata di apertura ha come protagonista Andrea Delogu che presenterà il suo libro Contrappasso (HarperCollins Italia, 2022) in dialogo con Rosangela Bonsignorio. Come racconta l’autrice in un’intervista per TuttoLibri - La Stampa «Cucinando le cicale di mare “vive” in padella ho capito che chiunque può fare la stessa fine. Mentre l’olio friggeva mi sono domandata quanto la nostra sopravvivenza si basi sulla sofferenza di altri. È nata così la mia distopia in cui gli uomini non possono più uccidere gli animali (altrimenti muoiono come loro)».

Domenica 10 luglio – Ore 21:30

Partendo dai rispettivi libri La vita fuori di sé. Una filosofia dell’avventura (Mulino, 2022) e Vita segreta delle emozioni (Einaudi, 2022), gli autori Pietro Del Soldà e Ilaria Gaspari dialogheranno sul tema L’avventura delle emozioni, accompagnando il pubblico nell’incontro con filosofi e poeti, visioni e voci che fanno ripensare il mondo come un campo di gioco, in cui rispondere al nostro

bisogno di senso e diventare migliori insieme agli amici.

Lunedì 11 luglio – Ore 21:30

Emanuele Felice presenterà il suo ultimo libro La conquista dei diritti. Un’idea della storia (Il Mulino, 2022) in dialogo con l’economista Salvatore Bragantini. È un volume intenso e appassionatamente politico, in cui l’autore ci racconta l’intero viaggio della specie umana verso condizioni di maggiore libertà, eguaglianze e anche di maggiore rispetto per le altre specie senzienti e per la natura.

Martedì 12 luglio – Ore 21:30

Con il suo ultimo libro La Fortuna (Feltrinelli, 2022), Valeria Parrella condurrà il pubblico, in dialogo con Elisabetta Anversa, nella Pompei di duemila anni fa insieme a Lucio. A soli 17 anni, Lucio ha seguito l’ammiraglia di Plinio il Vecchio nel giorno dell’eruzione del Vesuvio, senza sospettare che il monte che conosceva da sempre fosse un vulcano. Per quel prodigio mancano le parole, non esiste memoria né storia a rassicurare.

Mercoledì 13 luglio – Ore 21:30

A partire dal suo ultimo libro Suicidio Occidentale (Mondadori, 2022), Federico Rampini in dialogo con Danco Singer racconterà come un attacco nel cuore dell’Europa ci abbia colto impreparati perché impegnati nella nostra autodistruzione.

Giovedì 14 luglio – Ore 21:30

Federica De Paolis, vincitrice 2020 del prestigioso Premio DeA Planeta, presenterà il suo ultimo libro Le distrazioni (HarperCollins Italia, 2022), in dialogo con Luigi Berio. L’autrice si conferma unica nel raccontare il lato oscuro della normalità, i silenzi, le omissioni, le piccole menzogne e le verità impronunciabili. E, dando corpo a una delle paure più atroci di un genitore, regala ai lettori un romanzo esplosivo e intensissimo, fino allo straordinario e inatteso finale, perché le distrazioni hanno il potere di cambiare le nostre vite.

Venerdì 15 luglio – Ore 21:30

Rosangela Bonsignorio, direttrice del Festival della Comunicazione, presenterà il suo primo libro Preferisco il rumore del vento (Il Canneto Editore, 2022) in dialogo con Cinzia Leone, scrittrice e autrice di graphic novel. Insieme a Edo Lindgren, quattordici anni, scopriremo come sopravvivere se tua madre è una valchiria depressa, il corvo di famiglia un tempo apparteneva a Odino e la ragazza che ti piace da sempre ha un gatto che parla troppo.

Sabato 16 luglio – Ore 21:30

Lo scrittore Maurizio de Giovanni è per la prima volta a Camogli con Un volo per Sara (Rizzoli, 2022), in dialogo con Andrea Plebe. Un aereo caduto scoperchia un segreto italiano e Sara Morozzi, la spia che per trent’anni ha seguito, inosservata, soggetti pericolosi leggendo le loro labbra per scoprire la verità, si ritroverà a scavare dentro gli ingranaggi del potere d’Italia. Lo farà a suo rischio e pericolo, senza paracadute.

Domenica 17 luglio – Ore 21:30

Il gran finale della rassegna Parole e voci sul mare è con il neuroscienziato Giorgio Vallortigara, che parlerà di Storie, cervello e scienza.

Tutte le iniziative della rassegna Parole e voci sul mare sono gratuite e aperte al pubblico fino a esaurimento posti. Per informazioni: www.festivalcomunicazione.it/parole-e-voci-sul-mare

Oltre che in presenza alla Terrazza Miramare, tutti gli incontri saranno disponibili anche in diretta streaming su Facebook dal canale ufficiale del Festival, www.facebook.com/FestivalComunicazione

La lunga estate camoglina all’insegna della cultura proseguirà poi con il Festival della Comunicazione, che tornerà con la sua nona edizione da giovedì 8 fino a domenica 11 settembre. Oltre 130 protagonisti del mondo scientifico, culturale, tecnologico, artistico, economico, imprenditoriale, dello spettacolo e dell’intrattenimento svilupperanno un appassionante dialogo lungo quattro giorni intorno al tema della Libertà. E il programma di iniziative proseguirà fino a fine stagione con Cucina d’epoca, il festival che si terrà da venerdì 23 a domenica 25 settembre per le vie di Camogli, dedicato alla cucina italiana ed europea nei diversi periodi storici con la direzione scientifica di Massimo Montanari e centrato quest’anno sulle arti culinarie del Cinquecento.