Parole spalancate: 28esimo Festival Internazionale di Poesia

Dal 9 al 19 giugno Genova diventa capitale mondiale della poesia con Parole spalancate, il Festival di poesia più grande in Italia. Oltre 120 eventi gratuiti a Palazzo Ducale tra letture, performance, proiezioni, concerti, incontri, mostre, con poeti e artisti da tutti i continenti.

Con oltre 1800 poeti e artisti provenienti da 89 nazioni mondiali intervenuti nelle 27 edizioni fin qui effettuate, il Festival Internazionale di Poesia di Genova “Parole spalancate” è dal 1995 il più grande evento di poesia in Italia e uno dei più prestigiosi a livello internazionale.

Dal 9 al 19 giugno a Palazzo Ducale e in altre location genovesi, Parole spalancate proporrà la poesia in tutte le sue forme e in rapporto con le altre arti, con oltre 100 eventi gratuiti tra letture, performance, concerti. proiezioni, mostre, installazioni, incontri, visite guidate. Due eventi speciali: mercoledì 8 giugno alla Fondazione Bogliasco e il 19 giugno sulla spiaggia di Boccadasse, oltre a numerose anteprime a maggio.

Il tema di quest’anno è: Utopia.

Ma Parole spalancate 2022 non finisce qui: a settembre ci sarà una seconda parte con poeti emergenti nell’ambito del progetto europeo Versopolis, omaggi a Pasolini, spettacoli teatrali e concerti in esclusiva, reading e presentazioni di libri e molto altro.

Per il programma dettagliato: www.parolespalancate.it/programma2022