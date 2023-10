Piazza Bandiera si trasforma per il Park(ing) Day con giochi, laboratori e incontri

Prezzo non disponibile

Un cartello di associazioni e movimenti genovesi costituito da FIAB - tiRiciclo Bimbi a Basso Impatto - Cooperativa il Laboratorio - Ciclofficina Boom - Genova Solving for all - Rastrello - Ricreati ha ottenuto dal Comune di Genova la liberazione per un giorno da auto e moto della bella Piazza Bandiera per allestire spazi di socialità, arte e gioco.

L’evento che si svolgerà dalle 10 alle 18 verrà effettuato nell’ambito del Park(ing) Day, un appuntamento annuale per convertire temporaneamente aree occupate da parcheggi in spazi pubblici di socialità. L’obiettivo dell’iniziativa è porre l’attenzione sull’eccessiva quantità di spazio delle nostre città occupato dalle automobili private e sull’importanza della riappropriazione di questi spazi da parte dei cittadini. L’interrogativo da porsi a riguardo è: che cosa manca nella città o nel quartiere? La risposta sarà utile per capire che cosa realizzare all’interno di ciascun parcheggio occupato.

L’evento inoltre vuole coltivare il senso di orgoglio civico dei cittadini e li invita a considerare il proprio ruolo attivo, nel concepire, costruire e migliorare l’ambiente urbano locale. L’idea nasce per la prima volta nel 2005, quando il gruppo di progettazione interdisciplinare “Rebar” ha trasformato un parcheggio di San Francisco in un mini-parco e da lì si è esteso a tutto il mondo.

Ecco il programma genovese, particolarmente adatto a bambini, disabili e persone anziane, insomma tutti quegli utenti della strada che hanno maggiormente difficoltà a muoversi in una città a misura di auto e moto e non delle persone.

“La piazza che vorrei" per scoprire un modo nuovo di vivere il centro cittadino all’insegna della pedonalità, dell’arte e della socialità

10-16

CICLOTAPPO

Sfida tra grandi e piccini con i tappi sulle piste preparate dai volontari.

A cura di FIAB Genova

10-16

QUANTE BICICLETTE STANNO IN UN PARCHEGGIO?

A cura di FIAB Genova

10-18

PICCOLO CORSO DI MECCANICA DELLA BICI E COME REALIZZARE CICLOGADGET

A cura de II Laboratorio Biciofficina Maddalena Boom Cooperativa Sociale

10-18

HAI MAI PROVATO UNA CARGO BIKE? ALLORA È IL MOMENTO!

A cura di tRicicfo Bimbi o Basso Impatto

11-13

IMMAGINIAMO UNA NUOVA PIAZZA

Laboratorio per bimbi e famiglie per disegnare insieme " uno Piazza Bandiera a misura di bambino per proporre piazze e strade scolastiche a Genova.

A cura di tRiciclo Bimbi e Basso Impatto

14-16

"TUTTI DIVERSI NELLA STESSA DIREZIONE"

Marciapiede Chiesa dell’Annunziata: Giro in carrozzina manuale sensibilizzare al tema delle barriere architettoniche. Prenota il tuo giro scrivendo a lorenzo@genovasolvingforall.it

A cura di Genova Solving for all

14-18

RUOTE LIBERE

A cura del Rastrello

15

LABORATORIO "BIKE PAINTING"

A cura di Ricrearti

16-17

RICICLETTA

Porta la tua bici da bimbo da scambiare e prendine una più grande

A cura Cooperativa il Laboratorio