Al Parco Valletta Cambiaso si celebra Genova tra sostenibilità e sport

Genova è pronta a festeggiare l’inaugurazione del nuovo impianto di Valletta Cambiaso. L'evento coinvolgerà tutta la cittadinanza, dai più piccoli agli adulti, e metterà in luce le diverse aree del parco dedicate al mondo green, dallo sport alla sostenibilità che daranno vita al parco.

Parco Valletta Cambiaso: il perfetto connubio tra sport e sostenibilità

Grazie al contributo di Iren Luce Gas e Servizi, società italiana operante nei multiservizi, in particolare nella produzione e distribuzione di energia elettrica, il Parco Valletta Cambiaso è stato rivoluzionato, dando vita ad un'opera green dedicata a tutta Genova. L'impianto è stato diviso in diverse aree per consentire a tutti i visitatori di vivere un'esperienza unica e immersiva con due principali obiettivi: sostenibilità e sport.

Rendere Genova un luogo più verde e vivibile: questo uno degli obiettivi di Iren Luce Gas e Servizi, da sempre impegnata nella promozione della sostenibilità e dell’ecologia. L'avvio del virtuoso progetto ne è l'esempio. Inoltre, grazie alla collaborazione con le società sportive sostenute da Iren Luce Gas e Servizi, l’evento sarà dedicato allo sport e al fitness. Sarà una giornata piena di attività coinvolgenti, un momento di condivisione e di connessione tra i genovesi.

L'evento

L'evento durerà tutta la giornata. La mattina sarà dedicata a diverse attività di fitness, parallelamente, si svolgeranno diversi laboratori, a cui sarà possibile partecipare liberamente. Durante la mattina, ci sarà spazio anche per rifocillarsi: un momento di relax a tema focaccia e succhi.

Nel pomeriggio, proseguiranno i laboratori, ma non è tutto. Il pubblico potrà intrattenersi inoltre con diversi spettacoli. Anche nel pomeriggio, i partecipanti potranno godersi focaccia e succo. L'evento si concluderà la sera, quando tornerà protagonista lo sport.

Le aree

Non sarà solo un momento di inaugurazione, ma un’opportunità per la cittadinanza di scoprire e apprezzare gli spazi verdi che arricchiranno la nostra comunità. Le attività proposte sono inoltre pensate per coinvolgere tutti: dalle famiglie con bambini ai più sportivi. Sarà un’occasione per creare legami, divertirsi e godere della bellezza della natura in un ambiente aperto e accogliente. Per l'occasione, il Parco è stato diviso in diverse aree per dare a chiunque la possibilità di vivere l'esperienza come desidera.

Tra percorsi ad ostacoli, attività di atletica, campo da basket e fitness chiunque potrà trovare la propria dimensione e godersi una giornata all'insegna del benessere.



Tante attività, tanto sport ma anche spazio al relax con un'area dedicata al relax e al gusto in collaborazione con Grondona e Tonitto che offrirà prelibatezze per tutti i gusti.

Iren Luce Gas e Servizi vi aspetta numerosi per passare una giornata all'insegna del benessere e della natura!