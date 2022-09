Parco Pallavicini, una montagna incantata: la visita narrata

Visitiamo un giardino. Ma è molto di più. Un percorso ricco di sorprese inaspettate. Un sentiero inciso in una montagna da percorrere senza mai tornare indietro. La sensazione di perdersi ma poi, con fiducia, anche di ritrovarsi. Un po' diversi.

Cancelli, porte socchiuse, cani rabbiosi, ombre e luci, archi che si trasformano, grotte che dall’oscurità del profondo ci portano allo splendore del cielo, Tritoni che placano le nostre tempeste e divinità che ci accolgono nel loro giardino. E tanto tanto altro. Non è fantastico che tutto questo venga narrato attraverso un percorso immerso nella natura? Che tutto questo sia nato da menti geniali dell’800? Che l’invito sia a non tornare mai indietro e ad amare il nostro presente con fiducia nel cambiamento?

Purtroppo al momento non raggiungibile da persone con disabilità motoria in carrozzina.

Durata: tre ore e mezza

Prenotazione obbligatoria SMS/WhatsApp al 328 4222168

a cura di Dalet Tracce di Memoria

Piccoli gruppi a numero chiuso.

Visita ripetibile in altre giornate e quasi ogni fine settimana.