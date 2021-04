Parco Pallavicini: una montagna incantata (visita guidata)

Arriva la primavera e il Parco di Villa Pallavicini di Pegli è sempre più bello.

Cancelli, porte socchiuse, cani rabbiosi, ombre e luci, archi che si trasformano, grotte che dall’oscurità del profondo ci portano allo splendore del cielo, Tritoni che placano le nostre tempeste e divinità che ci accolgono nel loro giardino. E tanto tanto altro. Non è fantastico che tutto questo venga narrato attraverso un percorso immerso nella natura? Che tutto questo sia nato da menti geniali dell’800? Che l’invito sia a non tornare mai indietro e ad amare il nostro presente con fiducia nel cambiamento?

Prenotazione obbligatoria sms/Wa al 328 4222168 (guida abilitata) Appuntamento 15 minuti prima davanti al cancello d'ingresso. Durata tre ore e mezza. Visita a numero chiuso.

Percorso non accessibile (al momento) a persone in carrozzina. Accoglienza particolare per tutte le persone con disabilità psicosensoriali.