“Benvenuta primavera” al Parco delle Fontanine: laboratorio teatrale e artistico per bimbi

Sabato 25 marzo l’evento “Benvenuta primavera” si svolgerà nel Parco delle Fontanine (Parco bimbi) con il laboratorio teatrale di Viola Villa de “La Perla del Tigullio Teatro”. Questo laboratorio implica una presa di coscienza ed educazione alla propria sensorialità, all’uso del proprio corpo e della propria voce, al movimento corporeo e vocale. Questo minuzioso lavoro pre-espressivo

consente di giungere alla piena espressione di sé, divertendosi.

Il laboratorio artistico di Silvia, Alessandra e Loreta di Nassa Rapallo preparerà per tutti un originale contenitore con terra e semi: una semplice incubatrice di piante che ognuno si potrà portare via e in seguito, quando i semi cominceranno a germogliare, potrà trapiantare. Un modo per insegnare a come si può coltivare, custodire ed amare il verde, ma offre anche l’opportunità di esprimersi artisticamente.

I laboratori sono aperti a tutti i bambini di tutte le età. I partecipanti potranno poi fare merenda con i prodotti Latte Tigullio. Un momento per divertisrsi insieme e accogliere la primavera.