Visite primaverili all'Abbazia di Tiglieto

Il programma primaverile delle attività con le Guide del Beigua Geopark prende il via con una piacevole novità: le visite al complesso cistercense di Tiglieto saranno in programma ogni sabato pomeriggio, da aprile a giugno, per aumentare le opportunità di scoprire questo sito straordinario.

La formula rimane invariata: prenotazione obbligatoria on-line entro le ore 18 del venerdì precedente e inizio della visita guidata alle ore 15 del sabato presso la Badia di Tiglieto: accompagnati dalla Guida si potrà accedere al chiostro e da lì alla sala capitolare, all'armarium e alla chiesa. Costo a persona: € 6,00

Le visite si svolgeranno solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Il primo appuntamento in programma è sabato 1 aprile.

Per informazioni: tel. 347.3764535 (Mauro Brunetti, referente per visite guidate alla Badia di Tiglieto, Guida Coop. Dafne).