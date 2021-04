Geo-trekking in Val Masone

Il parco del Beigua festeggia il ritorno della regione in zona gialla con un lungo trekking che domenica 2 maggio da Masone porterà sull'Alta Via dei Monti Liguri, attraversando ambienti diversi e affascinanti.

Dallo scenografico salto della Cascata del Serpente si proseguirà attraverso i boschi della Foresta demaniale di Tiglieto fino a Cascina Troia, per prendere via via quota e raggiungere il Monte Dente e quindi Forte Geremia, che sotto il Regno d'Italia era presidio e difesa delle nostre valli, grazie alla sua posizione privilegiata che oggi ci offre panorami bellissimi.

L'escursione è impegnativa e durerà l'intera giornata con pranzo al sacco.

Prenotazione on line obbligatoria entro sabato alle ore 12; costo € 10,00 a persona. Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne).