Parco del Beigua: geotrekking al Lago della Tina

Domenica 19 novembre, zaino in spalla e scarponcini, insieme alla Guida del Parco del Beigua si affronterà un emozionante trekking attraverso gli ambienti selvaggi della Val Lerone. Si osserveranno le forme particolari delle rocce, erose e modellate in "marmitte", si raggiungerà il lago della Tina per poi proseguire fino al riparo Sambugu, per una piacevole sosta panoramica.

L'escursione, adatta a camminatori abituali, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12; costo € 10,00 a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)