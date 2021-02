Sulle tracce dei lupi e geo-trekking fotografico nel Parco del Beigua

Restano ancora pochi posti per il Geo-trekking fotografico in Val Gargassa di domenica 7 febbraio, un'escursione mediamente impegnativa in compagnia della Guida e fotografo naturalista Marco Bertolini. Attraversando il canyon, scopriremo insieme le tecniche migliori per fotografare torrioni di conglomerato, laghetti gelati e cascatelle. È necessario essere dotati di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta) e cavalletto.

L'escursione durerà tutta la giornata con pranzo al sacco, costo a persona € 10,00 - prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12.

Sabato 6 febbraio invece si recupererà l'uscita sulle tracce dei lupi, annullata domenica scorsa per zona arancione e già al completo. Qualora avessimo delle disdette, contatteremo gli iscritti in lista di attesa. Posti tutti esauriti anche per i Beigua Junior Geoparker, che nella Foresta della Deiva si cimenteranno in una gara di pupazzi di neve.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (guide Parco del Beigua - Coop. Dafne).