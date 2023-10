Al Parco del Beigua sono protagonisti i funghi, con webinar e trekking fotografico

Sono i funghi i protagonisti delle prossime attività proposte dal Parco del Beigua. Si parte giovedì 2 novembre con il ritorno dei webinar con l'esperto: Fabrizio Boccardo, micologo del Parco, racconterà la varietà di funghi che possiamo trovare nel Beigua. La partecipazione al webinar, che durerà dalle 18 alle 19:30 circa, è gratuita con iscrizione obbligatoria on-line entro mercoledì mattina.

Domenica 5 novembre l'attività si sposta sul campo con un interessante trekking fungaiolo che partirà da Pratorotondo in compagnia di una coppia di esperti: il micologo Boccardo e la Guida del Parco Marco Bertolini, che metterà a disposizione anche la sua esperienza di fotografo per consigliare gli appassionati che vorranno catturare l'atmosfera autunnale in uno scatto. Adotteremo un approccio "scientifico", quindi non raccoglieremo i funghi ma li osserveremo attentamente e proveremo a riconoscerli. L'escursione, adatta a tutti, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12. Costo: € 10,00 a persona.

È dedicato ai bambini invece il secondo appuntamento con il laboratorio extra-Festival della Scienza in programma a Sassello: impareremo a cercare e riconoscere le "orme selvatiche" lasciate dagli abitanti della Foresta della Deiva. Attività gratuita per bambini dai 5 agli 11 anni, prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)