Natura, cultura e antichi saperi: il ricco weekend nel Beigua Geopark

Fine settimana ricco al Parco del Beigua: si recuperano tutti gli appuntamenti saltati a causa delle condizioni meteo.

Si parte sabato 9 marzo con un bird-trekking, un’escursione insieme all’ornitologa Gabriella Motta che condurrà i partecipanti sulle alture di Arenzano fino al Passo della Gava per osservare il passaggio dell’avifauna che in questa stagione è impegnata nella migrazione, dalle ultime gru ai primi rapaci. Consigliato portare i binocoli. L’iniziativa, mediamente impegnativa e adatta a camminatori abituali, durerà l’intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12, costo € 10,00 a persona.

Per meglio prepararsi all’uscita di sabato e agli altri appuntamenti del mese a tema ornitologico, da non perdere il primo webinar della stagione, che sarà ovviamente dedicato alla migrazione dei rapaci: aspettando l’arrivo dei Bianconi, l'esperta svelerà i segreti dei grandi veleggiatori. Appuntamento on-line mercoledì 6 marzo alle ore 18; iscrizione obbligatoria on-line entro martedì, partecipazione gratuita.

Domenica 10 marzo invece ci si sposta in Valle Stura con due proposte che sapranno accontentare sia gli escursionisti, sia chi è alla ricerca di una giornata dai ritmi più lenti, ma non per questo meno ricca di fascino.

Da Rossiglione, indossati gli scarponcini da trekking, si parte per l’anello della Val Gargassa, una delle mete iconiche del Geoparco: tra ripide pareti di conglomerato e laghetti cristallini scavati nella roccia, si attraverserà uno dei canyon più famosi della Liguria. L’escursione, mediamente impegnativa e adatta a camminatori abituali, durerà l’intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, costo € 10,00 a persona.

Appuntamento invece a Campo Ligure, inserito tra i Borghi più Belli d’Italia, per un tour che farà scoprire ai partecipanti le meraviglie nascoste tra i suoi vicoli antichi: il Castello medievale, il Museo della Filigrana, straordinaria eccellenza dell’artigianato locale che trasforma sottilissimi fili d’argento in intrecci unici. E chissà che non si riesca anche a curiosare nel laboratorio di un artigiano, per assistere dal vivo alla creazione di queste opere d’arte. Si scopriranno anche dolci bontà che delizieranno il palato, con un assaggio di specialità “Gustosi per natura” da Pasticci'Amo Bistrot. L’iniziativa, adatta a tutti, durerà l’intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, partecipazione gratuita (iniziativa finanziata da Next generation EU).

Si ricorda che per tutte le uscite le prenotazioni chiuderanno anticipatamente nel caso di esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: tel. 393 9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)