Ultime uscite serali della stagione estiva al Parco del Beigua

Ultime uscite serali al Parco del Beigua. Venerdì 1° settembre passeggiata adatta a tutti che partirà al tramonto dal Curlo (Arenzano) per portarci sulle tracce di prede e predatori. La notte non è mai quieta e silenziosa come sembra, nell'ombra ci sono movimenti furtivi, battiti d'ali, richiami: insieme alla Guida del Parco conosceremo le strategie di caccia e di difesa che ciascuna specie mette in atto per garantirsi la sopravvivenza. Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18; costo € 6,00 a persona. Necessari torcia o frontalino e cena al sacco.

Sabato 2 settembre invece ci si sposta nell'entroterra, tra la Valle Stura e la Val d'Orba per un doppio appuntamento, che può anche diventare un'occasione unica per scoprire paesaggi, storia, tradizioni e sapori.Si comincia nel primo pomeriggio con la visita guidata all'Abbazia cistercense di Tiglieto (prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì, costo € 6,00 a persona), si prosegue poi con una novità nel nostro programma, curiosa e gustosa.

Alle ore 18 appuntamento da Cascina Battura, uno dei produttori “Gustosi per Natura” di Rossiglione, per Assaggi di tramonto, visita guidata all'allevamento di Michela e Lorenzo, per conoscere da vicino la vita rurale e le tante attività, dalla mungitura alla lavorazione del latte, che portano alla produzione di formaggi e yogurt straordinari. Concluderemo la serata con una bella passeggiata tra i pascoli al crepuscolo. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18; costo € 6,00 a persona. Necessari torcia o frontalino e cena al sacco.

Tutte le iniziative sono a numero chiuso e le prenotazioni si chiuderanno anticipatamente all'esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)