Escursione lungo le vie d'acqua delle cartiere

Il Parco del Beigua organizza un'escursione lungo le vie delle antiche cartiere. Grazie alla collaborazione con l'Associazione INGE e la Pro loco di Mele si seguiranno le tracce della storia locale, inscindibilmente legata all'acqua e alle cartiere che hanno caratterizzato il fiorente passato di questo territorio.

Da Fondocrosa (Mele), seguendo il torrente Gorsexio, si raggiungerà l'Alta Via dei Monti Liguri e il Forte Geremia lungo aspri e selvaggi versanti da cui nascono i rii che alimentavano le cartiere. Per chi vorrà in tarda mattina possibilità di aperitivo con focaccia e bibita presso la Stazione del Fado (€ 5,00).

L'escursione, mediamente impegnativa e adatta a camminatori abituali, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, costo € 10,00 a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)