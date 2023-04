Trekking fotografico nel Parco dell'Aveto dedicato a rane, rospi e anfibi

Per festeggiare il “Save the frog day”, la giornata internazionale per la salvaguardia delle rane e più in generale degli anfibi, il Parco dell'Aveto propone un trekking fotografico gratuito dedicato proprio a questi animali. “Save the frog day” è una ricorrenza iniziata nel 2009 per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi che incombono sulle rane e sui rospi, animali legati strettamente a zone ed ambienti umidi, habitat molto vulnerabili e a rischio sparizione. Il Parco dell'Aveto aderisce alla manifestazione organizzando una giornata all'insegna della fotografia naturalistica, nella meravigliosa Foresta delle Lame: obiettivo (fotografico) puntato quindi sulla nostre zone umide e i loro abitanti.

Durante la giornata si approfondiranno le tecniche di fotografia naturalistica e anche la biologia e l'ecologia degli anfibi che si possono incontrare durante una gita nel Parco. Il workshop è rivolto a tutti i fotografi amanti della natura e della vita outdoor. Occorre portare la propria macchina fotografica o un cellulare che ne sia dotato.

Punto di ritrovo: ore 9:30 al Lago delle Lame (Comune di Rezzoaglio). Rientro: ore 16 (pranzo al sacco)

Difficoltà: facile

Costo: gratis

L'iscrizione è individuale, quindi ogni partecipante dovrà obbligatoriamente compilare la propria singola scheda di prenotazione (è necessario iscrivere anche i minorenni); le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (20 persone, bambini inclusi).

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form online https://forms.gle/WxF2NFSEjTju1rMz5