Parco dell'Antola: a lezione dal fattore e trekking al Monte Reale

Alzino la mano in quanti sanno descrivere la giornata di un fattore. Bene, Sabato 27 Aprile è il momento giusto per trascorrere alcune ore in natura e scoprire l’amore per la terra! Dove? In Valle Scrivia, presso la Fattoria didattica Antoniali di Minceto, dove è protagonista la sana vita di campagna. Ad accoglierci sarà Gianfranco, un lavoratore instancabile con la passione dello zafferano e del Timorasso.

Quel vino bianco d’alta qualità, quasi dimenticato, che ci ha darà la carica per raggiungere la cima del Monte Reale. Questo è il trekking più panoramico della Valle Scrivia, dal Santuario dedicato a N.S. di Loreto si gode una splendida vista a 360 gradi. La Fattoria didattica e il Monte Reale, estrema propaggine occidentale del Parco Naturale Regionale dell'Antola, si raggiungono facilmente dalla stazione ferroviaria di Ronco Scrivia, attraverso il piccolo centro rurale di Minceto.

• Escursione fruibile in treno. Da Genova, Treno Regionale Veloce, ore 08:27. Da Savona, Treno Regionale ore 06:55. Da Alessandria, Treno Regionale Veloce, ore 08:31

• Possibilità di condivisione del viaggio

• Visita della Fattoria didattica

• Iscrizione entro il raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Ecco una breve lista delle cose da aggiungere nello zaino: l’astuccio con la matita per scrivere, il quaderno dove appuntare le spiegazioni del fattore, il diario dove affidare pensieri e ricordi. Sabato 27 Aprile ne faremo buon uso, quando ascoltando le parole di Gianfranco Antoniali e osservando le vigne “eroiche” del Nebbiolo e del Timorasso, coglieremo il cambiamento nel tempo della sua Fattoria didattica di Minceto. Gianfranco intento a curare la vigna è più di un’immagine raccolta dal passato, è una scommessa per il futuro.

È lui l’artefice dei pendii “addomesticati”, per ottenere fazzoletti di terra dove coltivare lo zafferano, prendersi cura del frutteto e piantare le viti dove celebrare il rito della vendemmia. Arriverà anche il momento dell’assaggio del bianco Timorasso, accompagnato da un delizioso formaggio; solo così ci accorgeremo dell’eccezionalità del vino per aroma, sapore e fatica. Animali di bassa corte, mais, patate, nuove colture come il fagiolo bianco “Badaminciocco”, radicchi rari. Scelte coraggiose, audaci, ma non inaspettate per un uomo brillante come Gianfranco.

“Il nostro borgo è apprezzato per l’uva bianca che incanta chiunque salga a gustarla almeno una volta. Prima di un abbondono generale delle campagne, resta una vigna che ha resistito alle malattie di inizio Novecento. Pianta forte e di qualità. Il nostro versante è rivolto al sole da mattina a sera”. Laboriosità agreste, tradizione, sapere millenario, questi i segreti dopo decenni di abbandono. Ricordatevi però che la Fattoria didattica Antoniali è solo una tappa della nostra giornata: ad aspettarci per pranzo ci sarà il Monte Reale.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Stefano Spadacini, Guida Ambientale Escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata. Vi ricordiamo che l’assicurazione Trip&Trek è valida solo con le guide AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche). Stefano Spadacini è una Guida Ambientale ed Escursionistica della AGAEL - Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Liguria

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: percorso escursionistico ad anello con visita della Fattoria didattica

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di Stefano Spadacini, Guida Ambientale ed Escursionistica della AGAEL - Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Liguria (NB l’assicurazione Trip&Trek è valida solo con le guide AIGAE). La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco, ingresso e visita guidata della Fattoria didattica

• Quota visita Fattoria didattica Antoniali: soli 8 euro, comprensivi dell’assaggio di vino Timorasso, abbinato ad un formaggio tipo montasio. Il tutto a metri zero.

• Cellulare di servizio: 342.9963552. Ci raccomandiamo di registrare sul vostro smartphone il nostro numero di telefono perché utilizziamo anche WhatsApp per comunicare informazioni urgenti

• Appuntamento ore 09:00 alla stazione FS di Ronco Scrivia

• Rientro a Ronco Scrivia previsto per le 16:30 circa

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

• Dislivello: + - 580 metri circa

• Lunghezza del percorso: 11 chilometri circa

• Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco, visita dell’azienda agricola.

• Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking (no scarpe da tennis)