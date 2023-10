Il parato di Benedetto XI in dialogo con i Mongoli

In occasione della pubblicazione del volume "Il parato di Benedetto XI. Storia di un tesoro", prende avvio il progetto Sulle orme di Benedetto XI: il parato di Perugia in dialogo con ...: una serie di presentazioni in forma di simposio itinerante finalizzato a contestualizzare i paramenti papali conservati a San Domenico a Perugia e confezionati con tessuti di fattura asiatica in seta e oro a minuto decoro vegetale - i cosiddetti ‘panni tartarici’ prodotti nei laboratori dell’impero mongolo-, nel più vasto scenario artistico, storico e culturale dell’epoca.

Un’epoca di particolare attualità: il papato di Benedetto XI fu molto breve - dall’ottobre 1303 al luglio 1304 – ma si svolse in un periodo storico particolarmente pregnante e che possiamo sorprendentemente avvicinare ai giorni nostri. I ‘panni tartarici’ papali ci portano negli anni in cui si era appena svolto il primo Giubileo della storia, voluto nel 1300 dal papa predecessore di Benedetto XI, Bonifacio VIII (entrambi papi che molto ebbero a che fare con Dante Alighieri) e ci si sta oggi preparando al prossimo Giubileo del 2025 voluto da papa Francesco. Siamo negli anni in cui Marco Polo viaggiava lungo le vie della seta del continente eurasiatico e nel 2024 si celebreranno 700 anni dalla morte del grande viaggiatore. A Genova in particolare, il 2024 sarà dedicato al Medioevo.

Il simposio itinerante farà tappa in diverse località italiane dove si conservano testimonianze significative per i parati papali e per le loro vicende: ciascun appuntamento prevede l’introduzione ai parati di Perugia, accompagnata dalla presentazione di opere e/o personaggi le cui vicende si intrecciano a quelle di Benedetto e del parato. Le presentazioni avranno luogo nelle istituzioni dove sono custodite le testimonianze messe a dialogo con il parato perugino, in modo che l’incontro diventi anche un’occasione per valorizzare il patrimonio locale ed eventualmente rileggerlo alla luce degli studi effettuati sulle vesti di Benedetto XI.

Il dialogo immaginario tra Benedetto XI, il suo parato e altri manufatti e protagonisti del periodo sarà condotto a più voci dal curatore e/o dagli autori del volume a confronto con un altro relatore che dia voce all’opera di volta in volta scelta per approfondire la storia delle vesti di Perugia secondo diverse prospettive.

Genova, Museo Diocesano | Rolli days, 14 ottobre 2023 | ore 17.30

Il parato di Benedetto XI in dialogo con i Mongoli

Le vesti di Benedetto XI realizzate nei preziosi panni tartarici sono testimonianza tangibile delle relazioni che tra il XIII e il XIV secolo si andarono instaurando tra i nuovi sovrani d’Asia mongoli e i regnanti europei, spesso mediate dai Genovesi. Il papato, in particolar modo, fu uno degli interlocutori più attivi del dialogo politico, diplomatico e culturale che in queste decadi avvicinò l’Oriente e l’Occidente. Per circa un secolo missive, missionari e inviati dell’una e dell’altra parte viaggiarono sulle tratte eurasiatiche. Proprio in questo scenario di scambi trova la sua ragion d’essere l’impiego delle stoffe auree mongole nella confezione delle vesti liturgiche di una delle massime autorità politiche e spirituali dell’Europa medievale.

o Il dialogo sarà condotto con Antonio Musarra, Professore di Storia Medievale presso Sapienza, Università di Roma

o Interverranno: Ludovica Rosati, curatrice del volume; Elisabetta Raffo, direttrice della Fondazione Bruschettini per l’Arte islamica e Asiatica; le restauratrici di RT Restauro Tessile, responsabili del lavoro del restauro e dei parati.

Ingresso libero alla conferenza, ingresso con biglietto promozionale al museo € 5,00 (in occasione dei Rolli Days).

Per informazioni: tel. 010/2475127 info@museodiocesanogenova.it